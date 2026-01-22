Australia: Xả súng làm 3 người thiệt mạng, nghi phạm đang lẩn trốn

Ngày 22/1, tại thị trấn Lake Cargelligo nằm cách Sydney khoảng 564km về phía Tây, thuộc bang New South Wales (NSW) đã xảy ra xả súng làm 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ.

Cảnh sát bang NSW tiến hành chiến dịch truy quét nghi phạm trên quy mô lớn.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai đến đường Walker, gần đường Yelkin, thuộc thị trấn Lake Cargelligo sau khi nhận được báo cáo về một vụ nổ súng vào khoảng 16h40 theo giờ địa phương.

Phó Ủy viên Cảnh sát NSW Andrew Holland cho biết nghi phạm được cho là đã tẩu thoát bằng xe hơi. Theo thông tin ban đầu, đó là một chiếc xe thuộc sở hữu của hội đồng thành phố.

Ủy viên Holland cho biết cảnh sát sẽ tăng cường cảnh giác và các sỹ quan sẽ "trong tình trạng báo động cao" trước những căng thẳng sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi.

Bên cạnh đó, Cảnh sát NSW khuyến cáo người dân nên tránh khu vực gần hiện trường và nên ở trong nhà trong thời gian này./.

Australia mở cuộc điều tra đặc biệt về vụ xả súng tại bãi biển Bondi Theo điều tra ban đầu, hai cha con Sajid Akram và Naveed Akram bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công nhằm vào những người Do Thái đang tham dự lễ Hanukkah gần bãi biển.