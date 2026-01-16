Thế giới

Châu Á-TBD

Australia phát hiện nhiều bom ống tại thủ đô Canberra

Cảnh sát Australia phát hiện tổng cộng 15 thiết bị nổ tự chế dạng bom ống tại khu vực Belconnen, ngoại ô thủ đô Canberra, một số đã được kích hoạt, song chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Lê Đạt
Bom ống được phát hiện tại Canberra. (Ảnh: theguardian)
Bom ống được phát hiện tại Canberra. (Ảnh: theguardian)

Ngày 16/1, Cảnh sát Vùng lãnh thổ Thủ đô Australia (ACT) thông báo đã phát hiện tổng cộng 15 thiết bị nổ tự chế dạng bom ống tại khu vực ngoại ô Belconnen, phía Tây Bắc thủ đô Canberra, kể từ đầu tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong số các thiết bị nổ, một số quả đã được kích hoạt.

Trước đó, Cảnh sát Vùng lãnh thổ Thủ đô Australia đã ban hành cảnh báo khẩn cấp tới cộng đồng dân cư sau khi phát hiện những quả bom ống đầu tiên tại vùng Belconnen, cách trung tâm thủ đô Canberra khoảng 10km về phía Tây Bắc.

Cảnh sát cho biết hiện chưa ghi nhận báo cáo về thương vong hay thiệt hại liên quan đến các thiết bị nổ này.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Canberra #bom ống #Australia #cảnh sát #điều tra #khẩn cấp #Belconnen Australia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.