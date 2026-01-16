Australia phát hiện nhiều bom ống tại thủ đô Canberra

Ngày 16/1, Cảnh sát Vùng lãnh thổ Thủ đô Australia (ACT) thông báo đã phát hiện tổng cộng 15 thiết bị nổ tự chế dạng bom ống tại khu vực ngoại ô Belconnen, phía Tây Bắc thủ đô Canberra, kể từ đầu tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong số các thiết bị nổ, một số quả đã được kích hoạt.

Trước đó, Cảnh sát Vùng lãnh thổ Thủ đô Australia đã ban hành cảnh báo khẩn cấp tới cộng đồng dân cư sau khi phát hiện những quả bom ống đầu tiên tại vùng Belconnen, cách trung tâm thủ đô Canberra khoảng 10km về phía Tây Bắc.

Cảnh sát cho biết hiện chưa ghi nhận báo cáo về thương vong hay thiệt hại liên quan đến các thiết bị nổ này.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

