Hàn Quốc lập kênh tham vấn mới với Triều Tiên và nới lỏng quy định nhập khẩu

Ngày 16/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bộ này và Bộ Ngoại giao đã khởi động kênh tham vấn cấp thứ trưởng để phối hợp các chính sách đối với Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bộ trên cho biết Thứ trưởng Bộ Thống nhất Kim Nam Jung và Thứ trưởng phụ trách chiến lược ngoại giao và tình báo thuộc Bộ Ngoại giao Jeong Yeon Doo đã có cuộc gặp trong phiên tham vấn thường kỳ đầu tiên.

Kênh tham vấn được thiết lập sau khi xuất hiện bất đồng giữa hai bộ về việc bộ nào nên dẫn đầu các cuộc tham vấn với Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất, các quan chức hai bộ đã nhất trí gặp gỡ thường xuyên trong tương lai để chia sẻ thông tin về những động thái mới nhất của Triều Tiên, cũng như quan điểm về chính sách đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó, khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thành lập cơ quan tham vấn thường kỳ với Đại sứ quán Mỹ tại Seoul về chính sách đối với Triều Tiên vào tháng trước, Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong Young cho biết bộ này sẽ đảm nhiệm việc tham vấn với Mỹ về các chính sách liên quan đến Bán đảo Triều Tiên và quan hệ liên Triều.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này sẽ đơn giản hóa các thủ tục nhập khẩu thực phẩm chế biến từ Triều Tiên nhằm nối lại hoạt động thương mại liên Triều ở cấp độ tư nhân.

Theo đó, bộ này đã soạn thảo các sửa đổi, trong đó nêu rõ các nhà nhập khẩu thực phẩm chế biến từ Triều Tiên sẽ phải nộp hồ sơ ở giai đoạn phê duyệt nhập khẩu thay vì ở giai đoạn khai báo nhập khẩu, nhằm tránh tình trạng chậm trễ thường xảy ra khi các nhà nhập khẩu không đáp ứng được các yêu cầu khai báo ngay cả sau khi đã được phê duyệt.

Các quy định mới được đề xuất cũng cho phép các nhà nhập khẩu thực phẩm từ Triều Tiên sử dụng các giấy tờ thay thế khi đăng ký cơ sở sản xuất với cơ quan an toàn thực phẩm thay vì các giấy tờ từ phía chính quyền nước xuất khẩu.

Việc kiểm tra an toàn tại chỗ đối với các cơ sở sản xuất cũng sẽ được thay thế bằng việc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu từ Triều Tiên ngay khi chúng được đưa vào Hàn Quốc.

Việc nới lỏng quy định này được đề xuất sau khi các nhà nhập khẩu Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong quá trình xin giấy tờ từ Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất cho biết sẽ hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành trước khi triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng Hai./.

Hàn Quốc thúc đẩy các biện pháp hòa giải với Triều Tiên Hàn Quốc dự kiến dỡ bỏ lệnh chặn đối với khoảng 60 trang mạng của Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Sinmun và KCNA, nhằm cho phép người dân truy cập trực tuyến không giới hạn.