Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Sáng 16/1, khoảng 200 người đã phải sơ tán do một vụ cháy xảy ra tại một khu dân cư thu nhập thấp gần khu vực sầm uất Gangnam, ở phía Nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Lực lượng cứu hỏa đã mất 8 tiếng để dập tắt đám cháy.

Theo giới chức, đám cháy bùng phát vào khoảng 5h giờ sáng giờ địa phương (tức 3h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại làng Guryong, một trong những khu nhà ổ chuột cuối cùng còn sót lại ở Seoul.

Ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các khu vực khác của làng, khiến chính quyền phải sơ tán 258 người khỏi khu vực.

Các nhà chức trách đã điều động tổng cộng 1.258 nhân viên và 106 thiết bị chữa cháy đến hiện trường. Đến 13h28 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Đến nay chưa có báo cáo về thương vong, song ước tính khoảng 180 cư dân bị mất nhà cửa trong vụ cháy. Chính quyền thành phố Seoul đã lập nơi tạm trú khẩn cấp tại một trường trung học gần đó.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Các nhà chức trách cứu hỏa nghi ngờ ngọn lửa lan nhanh do các ngôi nhà trong khu vực được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy, như bông cách nhiệt và ván ép.

Làng Guryong nằm sát Gangnam, khu vực nổi tiếng với giá bất động sản cao nhất cả nước. Ngôi làng được hình thành vào những năm 1980 khi cư dân thu nhập thấp trong khu vực bị buộc phải di dời khi thành phố thực hiện các dự án phát triển.

Những ngôi nhà tạm bợ được xây dựng trái phép dưới chân núi Guryong dễ bị sự cố điện và hỏa hoạn do sử dụng vật liệu dễ cháy.

Cùng ngày, một vụ hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi một tòa nhà dân cư ở thủ đô Dhaka của Bangladesh khiến ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Theo giới chức, đám cháy bùng phát ở tầng 1 của tòa nhà 6 tầng lúc 7h54 theo giờ địa phương (tức 8h54 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 3 thi thể sau khi dập tắt đám cháy vào khoảng 10h cùng ngày. Ngoài ra, có 3 nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Hiện 10 người trong số 13 người bị thương vẫn đang được điều trị. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định./.

