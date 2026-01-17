Chung một niềm tin, trọn vẹn kỳ vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

Nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV diễn ra từ ngày 19-25/1, giới chuyên gia New Zealand cùng các trí thức, kiều bào đang sinh sống và làm việc tại quốc gia châu Đại Dương này đã bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong thư chúc mừng gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông James Kember - cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam giai đoạn 2006-2009, hiện là Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế New Zealand (NZIIA), đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cựu Đại sứ James Kember nhắc lại trong chuyến thăm Hà Nội tháng 11/2025, ông vinh dự được Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư-Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn thông tin về những ưu tiên cần được xác định tại Đại hội XIV cho sự phát triển quốc gia của Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Cựu Đại sứ James Kember cho rằng trong bối cảnh còn nhiều thách thức cả trên toàn cầu lẫn trong nước Việt Nam, Đại hội sắp tới được coi là kim chỉ nam để Việt Nam tiếp tục đạt được những tiến bộ về kinh tế, chính trị và xã hội.

Thay mặt Viện Quan hệ Quốc tế New Zealand, cựu Đại sứ James Kember gửi lời chúc các đại biểu thành công trong các cuộc thảo luận và trong việc xác định các định hướng trung và dài hạn cho Việt Nam.

Trong khi đó, thay mặt Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, Giáo sư Roberto Rael, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, Đại học Victoria Wellington, cũng gửi thư và lời chúc mừng chân thành tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV.

Giáo sư Roberto Rabel nhận định, Đại hội là một giai đoạn thảo luận quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc xác định con đường tiếp tục phát triển của đất nước.

Gửi lời chúc tất cả các đại biểu tham dự Đại hội gặt hái được nhiều thành công, Giáo sư Roberto Rabel bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng những nỗ lực đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến bộ không ngừng của Việt Nam cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị và ngoại giao.

Giáo sư Roberto Rabel cũng tái khẳng định cam kết Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp một cách thiết thực vào sự thành công bền vững của hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Trước sự kiện trọng đại của đất nước, cộng đồng người Việt tại New Zealand cũng đã bày tỏ sự phấn khởi, niềm tin và kỳ vọng đối với Đảng và Nhà nước.

Trong thư chúc mừng gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Jameson Thái Văn Nguyễn - Chủ tịch Hội Người Việt tại Wellington, thay mặt bà con kiều bào tại thủ đô Wellington nói riêng và tại New Zealand nói chung trân trọng gửi lời chúc Đại hội thành công rực rỡ, từ đó đưa đất nước tiến xa hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ông nhấn mạnh Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng và toàn dân. Đây không chỉ là dịp để tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, mà còn là cơ hội để xác định những định hướng, mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều thách thức cũng như cơ hội, ông bày tỏ mong muốn và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đề ra được những quyết sách quan trọng, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng và bền vững, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc.

Ông khẳng định, bà con kiều bào tại thủ đô Wellington nói riêng và tại New Zealand nói chung luôn nỗ lực, quyết tâm xây dựng cộng đồng Việt Nam tại New Zealand ngày càng phát triển vững mạnh, kết nối chặt chẽ, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, chung tay giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại sở tại, một lòng hướng về quê hương, sát cánh và đồng hành cùng đất nước trong mọi chặng đường phát triển.

Hội Phụ nữ Việt Nam tại thủ đô Wellington cũng đánh giá đây là sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa sâu sắc đối với vận mệnh và tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong thư chúc mừng gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại thủ đô Wellington, Minh Nguyễn chia sẻ luôn tự hào sâu sắc trước những thành tựu phát triển của đất nước trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược sáng suốt, đưa Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Là những người con đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại New Zealand, bà Minh Nguyễn cho biết cộng đồng kiều bào luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm chân thành, mong muốn được đóng góp bằng những hành động thiết thực nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Thay mặt Hội Phụ nữ Việt Nam tại thủ đô Wellington, Chủ tịch Minh Nguyễn gửi gắm niềm tin và lời chúc Đại hội Đảng XIV thành công tốt đẹp, đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, ấm no và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thiện Từ Vinh - nhà sáng lập và là Giám đốc Điều hành Viet Hub NZ, một sáng kiến cộng đồng tập trung vào kết nối văn hóa, giáo dục và gắn kết cộng đồng - đã nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIV đối với đời sống chính trị-xã hội của Việt Nam.

Trong thư chúc mừng, đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Wellington, ông Nguyễn Thiện Từ Vinh nhận định Đại hội lần này là một dấu mốc quan trọng, tổng kết những thành tựu của đất nước trong thời gian qua, mở ra các cuộc thảo luận về định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi nhanh chóng và phức tạp.

Với nhận thức rõ ràng rằng cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân và xây dựng cầu nối xã hội giữa Việt Nam và các quốc gia đối tác, trong đó có New Zealand, ông Nguyễn Thiện Từ Vinh bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp vào các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và cộng đồng. Thông qua các hoạt động, cộng đồng người Việt từng bước hình thành vị trí của mình trong bức tranh đa văn hóa tại New Zealand, được nhìn nhận như một nền tảng cộng đồng thúc đẩy đối thoại, kết nối và hiểu biết lẫn nhau.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Từ Vinh gửi lời chúc Đại hội diễn ra thuận lợi, đạt được các mục tiêu đề ra theo chương trình nghị sự của Đại hội, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển lâu dài của đất nước Việt Nam.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Đặng Như Thanh bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và dõi theo các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Các sinh viên ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tích cực đóng góp tri thức, sức trẻ và tinh thần sáng tạo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực học tập, sáng tạo, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

