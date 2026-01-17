Đại hội Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo không thể thay thế

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Buenos Aires trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Poldi Sosa, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV), khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những định hướng chính sách xã hội mà Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Theo bà Poldi Sosa, trong suốt tiến trình lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, chấm dứt ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc và thực dân, đưa đất nước từng bước vượt qua hậu quả nặng nề của chiến tranh để tiến hành tái thiết và phát triển. Đảng không chỉ giữ vai trò trung tâm trong việc hoạch định đường lối chính trị, kinh tế mà còn là nhân tố then chốt bảo đảm ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch ICAV đặc biệt nhấn mạnh truyền thống đoàn kết lâu đời của dân tộc Việt Nam - nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi. Theo bà, tinh thần đồng lòng, yêu nước và gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân đã giúp Việt Nam vượt qua nhiều thử thách lịch sử. Ngày nay, truyền thống đó tiếp tục được phát huy trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời lan tỏa qua sự đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội Đảng XIV, bà Poldi Sosa cho rằng, dưới góc nhìn của một nhà quan sát quốc tế, sự kiện mang tính bản lề đối với tương lai phát triển của Việt Nam. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác định vị thế của đất nước trong giai đoạn mới, với những mục tiêu phát triển rõ ràng: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Liên quan đến các định hướng chính sách xã hội, bà Poldi Sosa bày tỏ sự quan tâm tới các dự thảo chính sách về lương hưu, chăm sóc người cao tuổi và thúc đẩy bình đẳng giới mà Việt Nam đang nghiên cứu, hoàn thiện.

Bà cho rằng trong bối cảnh phần lớn người lao động không thuộc khu vực công chức nhà nước, việc xây dựng hệ thống lương hưu bền vững, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan là bước đi rất tích cực, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới an sinh lâu dài của người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch ICAV đánh giá cao các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn với nâng cao chất lượng sống, cũng như những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là vai trò nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hàng loạt dự án thiết thực triển khai trên khắp cả nước.

Theo bà, chính những chính sách xã hội toàn diện, hướng tới con người này đang và sẽ tiếp tục trở thành “huyết mạch” quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.

