Trung tâm thành phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV
Những ngày giữa tháng 1/2026, đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần.
