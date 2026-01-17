Chính trị
Các cụm pano lớn chào mừng Ngày thành lập Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại công viên ven biển đường Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Pano tuyên truyền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực quảng trường công viên Liên Chiểu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng trang nghiêm với cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các pano trang trí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cờ Tổ quốc tung bay trên các tuyến phố chính, tạo không khí phấn khởi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cầu Rồng rực rỡ với các hàng cờ chạy dọc suốt chiều dài cầu, tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Các cụm pano cổ động trực quan về khối đại đoàn kết toàn dân hướng về Đại hội XIV trên các tuyến vỉa hè. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Mô hình trang trí làm nổi bật cụm pano chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng và Xuân Bính Ngọ 2026 được đặt ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khẩu hiệu và các pano trang trí dọc khu vực Trung tâm hành chính của thành phố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Pano cổ động kích thước lớn trên dải phân cách được trang trí dọc tuyến làm nổi bật tuyến đường du lịch Phạm Văn Đồng nối từ trung tâm thành phố ra biển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những ngày này, tại tất cả trung tâm hành chính khắp 34 xã, phường thành phố Đà Nẵng đều được trang trí rực rỡ và trang nghiêm, hướng đến chào mừng Đại hôi Đảng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trung tâm thành phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Những ngày giữa tháng 1/2026, đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần.

Thanh Phong
#Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV #Trang trí và hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng #Không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026 #Trang trí trung tâm thành phố Đà Nẵng #Hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị #Trang trí cầu Rồng và các tuyến phố trung tâm #Các pano và khẩu hiệu cổ động đại hội #Sự kiện chính trị và lễ kỷ niệm tại Đà Nẵng #Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân #Trang trí và hoạt động tại các xã phường Đà Nẵng TP. Đà Nẵng Quảng Nam

