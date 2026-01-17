Lan tỏa thông điệp “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động cao điểm tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và đầy nhiệt huyết.

Trên không gian mạng, các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIV được đăng tải theo khung giờ thống nhất mỗi ngày. Các video, hình ảnh, infographic được chia sẻ rộng rãi, tạo nên dòng chảy liên tục về thông tin tích cực, sử dụng kèm theo hashtag #DHXIV #ĐTN #tuoitrevoiDHXIV. Ở nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên chủ động sản xuất các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, giàu hình ảnh, phản ánh nhịp sống chuẩn bị cho Đại hội. Sự tương tác tăng mạnh cho thấy sức lan tỏa của thông điệp “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng.”

Một điểm nhấn đáng chú ý là trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV.” Nhiều bạn trẻ chụp ảnh với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ghi lại khoảnh khắc tham gia hoạt động tình nguyện, hành trình về nguồn. Những video theo mẫu “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” hay thử thách “Vũ điệu hiệu triệu trái tim” lan tỏa nhanh, thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, văn nghệ sỹ... Từ môi trường mạng, không khí hướng về Đại hội lan ra đời sống thực tế một cách tự nhiên, gần gũi.

Trung ương Đoàn phát động đoàn viên, thanh niên gửi thông điệp chúc mừng Đại hội trên các kênh chính thức, đặt mục tiêu 5 triệu thông điệp.

Dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động hành động quy mô lớn. Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc dự kiến tổ chức 18/1, các đoàn viên, thanh niên sẽ đồng loạt ra quân tại các di tích lịch sử, khu tưởng niệm và địa bàn dân cư. Đây là dịp giáo dục truyền thống, nhắc nhớ lịch sử đấu tranh và công lao của các thế hệ đi trước. Hình ảnh những chiếc áo xanh tất bật dọn dẹp, chăm sóc cây xanh, làm sạch cảnh quan đã trở thành quen thuộc trong nhiều chiến dịch trước đó và tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong đợt cao điểm này.

Sáng 19/1, Lễ Chào cờ chào mừng Đại hội sẽ diễn ra đồng loạt tại trụ sở các cấp bộ Đoàn-Hội-Đội. Nghi thức hát Quốc ca, Quốc tế ca, Đoàn ca cùng phần chiếu phim tư liệu về Đảng được kỳ vọng tạo nên không khí trang nghiêm, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nhiều cơ sở đoàn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để buổi lễ diễn ra đồng bộ.

Cao điểm hơn cả là đợt thi đua “30 ngày chào mừng Đại hội XIV của Đảng”, triển khai từ ngày 18/1 đến ngày 18/2. Trong thời gian này, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; chú trọng chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân; tổ chức chương trình “Xuân biên giới, biển đảo”...

Với chuỗi hoạt động phong phú, sáng tạo và lan tỏa rộng khắp, tuổi trẻ cả nước đang thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, cùng quyết tâm góp phần tạo khí thế phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền mà còn là dịp để mỗi đoàn viên khẳng định niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến cho đất nước trong chặng đường phát triển mới./.

