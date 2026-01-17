Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định trọng trách lịch sử hiện nay là lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Sứ mệnh này đã được nêu bật trong chủ đề Đại hội Đảng XIV: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.”

Đó là sự kết tinh bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của cả dân tộc.

Với điểm tựa là những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, cùng các quyết sách đang được triển khai đồng bộ, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045 ngày càng được nhìn nhận như một đích đến có cơ sở.

Sức mạnh của Đảng, được bồi đắp thông qua quá trình lãnh đạo có tính hệ thống, kiên định về mục tiêu nhưng linh hoạt trong phương thức, cùng sự đoàn kết của toàn dân tộc, sự đồng thuận và tham gia ngày càng sâu của toàn xã hội trở thành động lực mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Việt Nam vững vàng gánh vác trọng trách lịch sử trong thời đại mới.

Như nhận định của học giả Nguyễn Hữu Động, chuyên gia bầu cử của Liên hợp quốc: “Đó không phải là kết quả của may mắn, mà là sản phẩm của một quá trình lãnh đạo có tính hệ thống, dựa trên kinh nghiệm lịch sử và khả năng thích ứng linh hoạt.”

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường, khả năng giữ vững định hướng chiến lược, đồng thời linh hoạt điều chỉnh phương thức lãnh đạo được xem là điểm mạnh nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ góc nhìn so sánh lịch sử, ông Assaf Talgam, nhà nghiên cứu của Đảng Cộng sản Israel, nhận định rất ít tổ chức chính trị có thể duy trì được sự lãnh đạo liên tục, đồng thời thích ứng linh hoạt với những yêu cầu mới của quản trị hiện đại như Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhà nghiên cứu lịch sử, nhà báo Assaf Talgam của Israel. (Nguồn: TTXVN phát)

Tinh thần tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng được xem như động lực nội sinh của những quyết sách mạnh mẽ thời gian qua. Việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, coi xây dựng và chỉnh đốn Đảng là yêu cầu thường xuyên đã góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong Văn kiện Đại hội Đảng XIV, lý luận về đường lối Đổi mới được chính thức xác định là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan, một kiều bào tích cực tham gia hoạt động của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, cho rằng quyết định này phản ánh bước phát triển quan trọng trong tiến trình tự hoàn thiện năng lực lãnh đạo của Đảng. Đây vừa là sự kế thừa chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa khẳng định bản lĩnh tự đổi mới, sáng tạo của Đảng trong bối cảnh lịch sử mới.

Nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban Việt ngữ Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đánh giá rằng tư tưởng Đổi mới đã trở thành tư tưởng chỉ đạo quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao và an ninh.

Theo ông, việc tiếp tục khẳng định quyết tâm Đổi mới phản ánh năng lực tổng kết thực tiễn và bổ sung, hoàn thiện tư duy lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh mới.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhìn nhận là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho tiến trình phát triển. Mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân là yếu tố cốt lõi giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị và củng cố niềm tin xã hội.

Ông Patrik Köbele, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức (DKP), khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được thể hiện bằng các quyết sách, mà còn bằng mối quan hệ bền chặt với nhân dân - nền tảng bảo đảm sức mạnh trong lãnh đạo. Ở chiều ngược lại, sự nhất quán giữa định hướng chiến lược và hành động thực tiễn được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhân dân.

Trong khi đó, Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng trường Đại học Việt-Nhật, nhấn mạnh đặc điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn nhạy bén với nguyện vọng, ý chí và tâm trạng của nhân dân như câu nói “Lấy dân làm gốc.”

Ông nêu rõ chừng nào truyền thống đó còn được duy trì, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

Giáo sư-Tiến sỹ Furuta Motoo là một nhà nghiên cứu về Việt Nam kỳ cựu, thông thạo tiếng Việt. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong không gian hội nhập ngày càng rộng mở, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng có nhiều đóng góp cùng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Phan Kiên Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế-thương mại Việt Nam tại Séc (VICENDETI), cho biết việc tạo diễn đàn để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện, nghị quyết và chính sách lớn là biểu hiện sinh động của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Kiều bào không chỉ hưởng ứng về mặt tinh thần mà đang ngày càng thể hiện mong muốn đóng góp thực chất, bền bỉ và có trách nhiệm vào sự phát triển của đất nước. Đây là “nguồn lực đặc biệt quan trọng,” nếu được khơi thông và phát huy hiệu quả, sẽ đóng góp đáng kể cho công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.

Luật sư Đặng Chiến Thắng, hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ, chia sẻ quê hương luôn là cội nguồn mà mỗi người Việt hướng về, với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Khi những rào cản còn tồn tại được từng bước tháo gỡ, niềm tin và sự gắn bó của kiều bào với quê hương ngày càng bền chặt hơn.

Góp tiếng nói từ góc nhìn của thế hệ tri thức trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài, anh Hoàng Đình Thiết, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), bày tỏ nếu có niềm tin, sự đoàn kết và quyết tâm cao, Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đầy triển vọng cho đất nước. Anh mong muốn Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để mỗi người dân, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều ý thức rõ trách nhiệm của mình.

Hành trình hướng tới hai mục tiêu "100 năm" là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên định, nhưng cũng cần linh hoạt và sáng tạo trong từng bước đi. Trong hành trình ấy, lời thề với lịch sử, với nhân dân sẽ được đo bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng hành của xã hội và bằng niềm tin được bồi đắp qua thực tiễn.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn và lựa chọn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo, để con tàu Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân trong và ngoài nước, sẽ tiếp tục đi đến mục tiêu 2030 và 2045 một cách thành công và bền vững./.