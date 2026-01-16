Chính sách miễn thị thực thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân Nga-Trung Quốc

Ngày 15/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định chính sách miễn thị thực giữa Trung Quốc và Nga đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ du lịch qua biên giới và giao lưu nhân dân, tạo động lực bền vững cho quan hệ song phương.



Theo bà Zakharova, kể từ khi chính sách miễn thị thực được triển khai, hoạt động du lịch qua biên giới giữa 2 nước tăng trưởng ổn định, với số lượng du khách gia tăng đáng kể.

Nga hoan nghênh du khách từ Trung Quốc cũng như các quốc gia khác, đồng thời đang nỗ lực tạo dựng môi trường du lịch thuận lợi hơn cho khách quốc tế thông qua việc phát triển các tuyến du lịch mới, hình thành các cụm ngành chuyên biệt và xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.



Nhấn mạnh tiềm năng văn hóa và du lịch phong phú của 2 nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các chuyến du lịch góp phần làm sâu sắc sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa và truyền thống, thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố tình hữu nghị truyền thống Nga-Trung và tạo động lực lâu dài cho sự phát triển quan hệ song phương.



Bà Zakharova cũng lưu ý dù Năm Văn hóa Nga-Trung đã kết thúc, song số lượng lớn các dự án hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân được triển khai trong thời gian này cho thấy tiềm năng to lớn và đà hợp tác sẽ tiếp tục được duy trì.

Theo bà, các hoạt động đón Tết truyền thống của Trung Quốc trong những năm gần đây đã trở thành điểm nhấn của mùa Đông tại Moskva, trong khi lễ hội truyền thống Maslenitsa của Nga cũng thu hút sự quan tâm rộng rãi tại Bắc Kinh./

