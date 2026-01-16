Bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ Trung Quốc-Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 16/1.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm quan hệ song phương bị đóng băng.

Tại cuộc gặp, nhấn mạnh Trung Quốc và Canada nên là đối tác hợp tác tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai nước thúc đẩy mối quan hệ theo hướng lành mạnh, ổn định và bền vững.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, bản chất của quan hệ kinh tế-thương mại song phương là đôi bên cùng có lợi, đồng thời cho rằng cuộc gặp khởi đầu tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái đã mở ra một chương mới để đưa quan hệ hai nước xoay trục theo hướng cải thiện.

Về phía Canada, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng nước này tới Trung Quốc sau 8 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, nhân dịp này, ông Mark Carney kêu gọi xây dựng một mối quan hệ mới thích ứng với những thực tế toàn cầu mới, trong đó tập trung hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và tài chính.

Ông nhận định hệ thống quản trị toàn cầu hiện đang chịu "áp lực lớn" và việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc sẽ giúp củng cố hệ thống này.

Nhà lãnh đạo Canada cũng cho biết Ottawa và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ mang tính bước ngoặt nhằm loại bỏ các rào cản thương mại và giảm thuế quan.

Theo đó, Canada kỳ vọng đến ngày 1/3, Trung Quốc sẽ giảm thuế suất kết hợp đối với hạt cải dầu của Canada từ 84% hiện nay xuống còn khoảng 15%. Đáp lại, Canada sẽ cho phép nhập khẩu tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc vào thị trường Bắc Mỹ này với mức thuế tối huệ quốc là 6,1%.

Trước đó, dưới thời người tiền nhiệm Justin Trudeau, Canada đã áp thuế 100% đối với xe điện và 25% đối với thép, nhôm từ Trung Quốc.

Bắc Kinh phản hồi bằng việc áp thuế cao đối với dầu hạt cải, thịt lợn và hải sản của Canada, khiến kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ Canada giảm 10,4% trong năm ngoái, xuống còn 41,7 tỷ USD.

Các nhà phân tích nhận định động thái xích lại gần nhau mới nhất giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh các biện pháp điều chỉnh chính sách và thuế quan của Mỹ ảnh hưởng tới nền kinh tế hai quốc gia này.

Giới chuyên gia kinh tế đánh giá chuyến thăm của ông Carney là bước đi "thay đổi cuộc chơi," thiết lập lại khung đối thoại và sự tôn trọng vốn đã thiếu vắng trong nhiều năm./.



