Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng Phật giáo quốc tế vì hòa bình và phát triển

Sáng 24/1 (giờ địa phương), Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại thủ đô New Delhi Độ dưới sự đồng chủ trì của Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Ấn Độ.

Hội nghị quy tụ hàng chục tăng đoàn, học giả và đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - dẫn đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Thư ký IBC - Hòa thượng Shartse Khensur Rinpoche Jangchup Choeden - đã nêu bật ý nghĩa sâu sắc của hội nghị trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp.

Với chủ đề “Trí tuệ tập thể, Tiếng nói thống nhất và Chung sống hài hòa,” Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2 hướng tới việc làm sâu sắc vai trò của Phật pháp trong công cuộc thúc đẩy hòa bình, an lạc và hạnh phúc cho nhân loại thông qua đối thoại, hợp tác và tinh thần đoàn kết.

Trong phát biểu tiếp theo, Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju khẳng định giáo lý của Đức Phật tiếp tục soi sáng con đường hướng tới hòa hợp và chung sống hài hòa trên toàn cầu.

Theo ông, một quốc gia muốn phát triển bền vững và hùng mạnh cần đặt nền tảng trên các giá trị từ bi, trí tuệ và đạo đức của Phật giáo. Ông cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi trong việc lan tỏa thông điệp Phật giáo ra thế giới.

Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat đã nhấn mạnh vai trò của cộng đồng Phật giáo quốc tế trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời tái khẳng định cam kết của New Delhi về việc gìn giữ và phát huy di sản Phật giáo chung của nhân loại.

Ông dẫn chứng các hoạt động tôn trí xá lợi Đức Phật tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, như biểu tượng sinh động của sự kết nối giữa trí tuệ cổ xưa và đối thoại toàn cầu đương đại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng chủ đề “Trí tuệ tập thể, Tiếng nói thống nhất và Chung sống hài hòa” phản ánh sâu sắc những giá trị cốt lõi của Phật giáo Việt Nam trong quá trình đồng hành cùng dân tộc và hội nhập quốc tế.

Theo Thượng tọa, việc đề cao trí tuệ tập thể và tiếng nói chung không chỉ góp phần củng cố sự gắn kết xã hội, mà còn khẳng định vai trò tích cực của Phật giáo trong tiến trình thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh từ thực tiễn hoạt động của mình, Phật giáo Việt Nam có thể chia sẻ với cộng đồng Phật giáo quốc tế mô hình tổ chức thống nhất, quy tụ các truyền thống và hệ phái trong một mái nhà chung.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Quang Trung/TTXVN

Cùng với các hoạt động Phật sự gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội và việc tổ chức thành công 4 lần Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, Phật giáo Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đóng góp thiết thực vào công cuộc thúc đẩy chung sống hài hòa và hòa bình cho cộng đồng quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2, diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/1, được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định giá trị thời sự của trí tuệ Phật pháp trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, qua đó làm nổi bật các nguyên tắc “Trí tuệ tập thể, Tiếng nói thống nhất và Chung sống hài hòa” trong vai trò là nền tảng thúc đẩy hòa bình, ổn định và gắn kết bền vững giữa các cộng đồng toàn cầu./.

