Thái Lan tạo mưa nhân tạo đối phó với ô nhiễm bụi mịn

Ngày 14/1, Cục Hàng không Nông nghiệp và Tạo mưa Hoàng gia Thái Lan (DRRAA) đã triển khai các chuyến bay khẩn cấp để phân tán bụi mịn PM 2.5 khi chất lượng không khí tại nhiều nơi ở nước này đạt mức nguy hiểm.

Chiến dịch đã huy động máy bay từ nhiều căn cứ không quân, sử dụng kỹ thuật gieo mây và gieo đá khô để phân tán các hạt bụi mịn.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Tổng giám đốc DRRAA, ông Rachen Silparaya, cho biết nồng độ bụi mịn ngày 14/1 đã vượt quá ngưỡng an toàn quốc gia là 37,5 µg/m3.

Các cảm biến chất lượng không khí tại Bangkok và các tỉnh lân cận hiện đang nhấp nháy màu cam và đỏ, cho thấy mức độ từ "không tốt" đến "nguy hiểm" đối với người dân.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này được cho là do điều kiện thời tiết lặng gió khiến các chất ô nhiễm tích tụ trong không khí, cùng với hoạt động đốt rơm rạ nông nghiệp ở cả trong và ngoài Thái Lan.

Để đối phó với tình trạng này, ông Rachen cho biết đã ra lệnh tăng tần suất các chuyến bay tạo mưa từ một số căn cứ không quân trọng điểm và thực hiện các biện pháp phân tán bụi mịn.

Cụ thể, 4 máy bay từ căn cứ Hua Hin được triển khai hoạt động tại Ratchaburi và Samut Songkhram ngay trong ngày 14/1, sử dụng kỹ thuật gieo hạt bằng đá khô ở độ cao hơn 2.000m để phá vỡ bụi.

Từ phía Đông, căn cứ Rayong huy động 3 máy bay, tập trung vào việc tạo mưa nhân tạo để hấp thụ các chất ô nhiễm giữa tỉnh Prachin Buri và Nakhon Ratchasima.

Đối với vùng Đông Bắc, các hoạt động dự kiến sẽ bắt đầu tại Khon Kaen vào ngày 15/1.

Nhà chức trách Thái Lan đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nhóm “có nguy cơ cao” như trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh về đường hô hấp, hạn chế thời gian ở ngoài trời và tránh tập thể dục gắng sức.

Người dân được khuyến cáo nên đeo khẩu trang có khả năng lọc cao khi ra khỏi nhà./.

