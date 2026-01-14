Từ chiều 20-21/1, Bắc Bộ khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 20/1 đến ngày 21/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, trời chuyển mưa rét. Từ ngày 21-25/1, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại với nền nhiệt dự báo xuống rất thấp, có thể tương đương với đợt rét xảy ra từ ngày 6-9/1.

Từ chiều và đêm 20/1 đến ngày 21/1, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn về. Từ ngày 21-25/1, Hà Nội có khả năng xảy ra rét đậm với nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 11-14 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 15-17 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 24/1 -25/1, phía Bắc có nơi rét đậm.

Ngoài ra, từ ngày 21/1-23/1, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 18/1-25/1 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Nhận định về xu thế thời tiết mùa Đông năm nay, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trần Thị Chúc cho biết, nền nhiệt phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C.

Số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo ít hơn so với trung bình nhiều năm, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối băng giá.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để ứng phó với không khí lạnh, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Thủ đô Hà Nội phổ biến không mưa, trời rét, đêm rét đậm Chiều và đêm 20/1 - 21/1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh nên trời có mưa. Từ ngày 21/1 - 25/1, có khả năng xảy ra rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng từ 10 - 12 độ C.