Dấu ấn 5 năm hành trình chinh phục các kỳ Olympic quốc tế của Việt Nam

Các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia dự Olympic khu vực và quốc tế đã mang về 186 huy chương, trong đó có 58 huy chương Vàng, 67 huy chương Bạc, 48 huy chương Đồng và 13 Bằng khen.

dau-an-5-nam-hanh-trinh-chinh-phuc-cac-ky-olympic-quoc-te-cua-viet-nam.jpg

Giai đoạn 2021-2025, các đội tuyển học sinh Việt Nam tham gia các kỳ Olympic khu vực và quốc tế đã đạt kết quả nổi bật, góp phần khẳng định vị thế của nền giáo dục và trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Trong giai đoạn này, các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia dự Olympic khu vực và quốc tế đã mang về 186 huy chương, trong đó có 58 huy chương Vàng, 67 huy chương Bạc, 48 huy chương Đồng và 13 Bằng khen.

Thành tích này đã vượt giai đoạn trước 16 huy chương. Giai đoạn 2016-2020 các học sinh đã đạt 170 huy chương, trong đó có 54 huy chương Vàng, 68 huy chương Bạc, 40 huy chương Đồng và 8 Bằng khen./.

