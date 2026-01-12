Multimedia

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

Từ các nghị quyết của Bộ Chính trị đến chỉ đạo của Chính phủ, hàng loạt dự án đường sắt lớn đã được khởi động, tạo nền tảng cho phát triển hạ tầng giao thông hiện đại và bền vững.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt./.

#dự án đường sắt #Thủ tướng Phạm Minh Chính #quốc hội #Bộ xây dựng #hạ tầng giao thông
