Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đối với nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ 5 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 14/1; từ 6 giờ đến 8 giờ 30, 10 giờ 30 đến 12 giờ, 13 giờ đến 14 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ các ngày từ 19/1 đến 25/1, Công an thành phố tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), hoạt động trên các tuyến đường Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến Đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), đường Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ, Tràng Thi.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội hạn chế đối với xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì, Đại lộ Thăng Long.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A), từ 6 giờ đến 21 giờ các ngày từ 19/1 đến 25/1, lực lượng chức năng tạm cấm đối với các loại xe ôtô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên lưu thông (trừ xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ và các phương tiện ưu tiên làm nhiệm vụ khẩn cấp).

Trong thời gian tổ chức tạm cấm và hạn chế các phương tiện trên, Công an thành phố Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế tham giao thông như sau:

Phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên…) đi các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Thái Nguyên…) theo cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và Quốc lộ 5 đến địa phận Hà Nội chủ động rẽ phải lên đường dẫn cầu Thanh Trì-cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, theo tuyến Quốc lộ 3 mới đi các tỉnh phía Tây và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa…) đi các tỉnh phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng), phía Tây (Thái Nguyên, Phú Thọ…) và phía Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang…) theo tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ đến nút giao Đỗ Mười chủ động rẽ phải Đỗ Mười, Vành đai III trên cao - cầu Thanh Trì, đường dẫn cao tốc Hà Nội, Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông hoặc cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, theo tuyến Quốc lộ 3 mới đi các tỉnh phía Tây hoặc đi thẳng cao tốc Hà Nội, Bắc Giang đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam (Nghệ An, Thanh Hóa…) đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu…) theo tuyến đường Hồ Chí Minh-Quốc lộ 21A đi tác tỉnh Tây Bắc và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa…) đi các tỉnh phía Tây (Thái Nguyên, Phú Thọ…) theo tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ đến Đỗ Mười-Ngọc Hồi hoặc từ Quốc lộ 1A rẽ Phan Trọng Tuệ-Cầu Bươu-Văn Khê-Lê Trọng Tấn-Hoàng Tùng-Đường gom Đại lộ Thăng Long-Tây Mỗ-Miêu Nha- Xuân Phương-Cầu Diễn-Hồ Tùng Mậu-Phạm Văn Đồng-Cầu Thăng Long-Võ Văn Kiệt-Quốc lộ 2 đi các tỉnh phía Tây và ngược lại.

Các phương tiện từ tỉnh Phú Thọ theo Quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội, Hòa Bình, đường Làng Văn hóa về trung tâm thành phố Hà Nội chủ yếu theo tuyến Cầu Diễn-Hồ Tùng Mậu hoặc Quốc lộ 21-Quốc lộ 6-Quang Trung-Trần Phú-Nguyễn Trãi vào trung tâm thành phố và ngược lại, hạn chế di chuyển vào tuyến Đại lộ Thăng Long.

Công an thành phố đề nghị Sở Xây dựng thành phố căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe vận tải hành khách cố định hạn chế tần suất trên các tuyến đường hoạt động của đại biểu và xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên./.

