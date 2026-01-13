Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý địa bàn giao thông phức tạp dịp cận Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một lớn, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các giải pháp, trọng tâm là chuyển hóa địa bàn giao thông phức tạp và siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Từ ngày 15/12/2025 đến 5/1/2026, ở thành phố xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khu vực phía Bắc, Đông Bắc thành phố và các tuyến giáp ranh là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, xảy ra 66 vụ tai nạn, làm chết 30 người, làm bị thương 49 người.

Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, không để tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực phía Bắc, Đông Bắc thành phố và các tuyến giáp ranh. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, kế hoạch được triển khai đến hết ngày 15/3/2026, trọng tâm đầu tiên là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền với hình thức linh hoạt, ứng dụng công nghệ, tăng cường truyền thông trên các nền tảng số. Mục tiêu là hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông trong cộng đồng, nhất là nhóm lái xe kinh doanh vận tải.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa được mời làm việc, tuyên truyền trực tiếp, ký cam kết không vi phạm, đặc biệt là không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Song song với tuyên truyền là việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; nâng cao tỷ lệ xử phạt qua hình ảnh; khai thác tối đa hệ thống camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Các điểm nóng về “xe dù, bến cóc” được rà soát, xử lý dứt điểm, không để tái diễn. Các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Trong bức tranh chung đó, việc siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được xác định là khâu then chốt.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết trong ba tháng cuối năm 2025, lực lượng đã lập biên bản xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Có 11 trường hợp bị tước giấy phép lái xe; nhiều trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới. Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với đường bộ, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa được triển khai đồng bộ. Tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên bố trí cán bộ, phối hợp ngành đường sắt cập nhật lịch trình tàu chạy, xử lý kịp thời sự cố phát sinh.

Các vi phạm về nồng độ cồn, quy trình đóng mở đường ngang, nghiệp vụ của nhân viên đường sắt được kiểm tra, chấn chỉnh nghiêm túc.

Trên các tuyến đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm phương tiện; điều kiện chuyên môn của thuyền viên, người lái; chở hàng quá vạch mớn nước an toàn; bến thủy nội địa hoạt động chưa được cấp phép; vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; khai thác cát trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phương tiện lưu thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Để bảo đảm hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường nguồn lực cho các đơn vị phụ trách khu vực phía Bắc, Đông Bắc thành phố. Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, quân số được bổ sung, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cấp ủy, chỉ huy các đội, trạm được yêu cầu nêu cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Song hành với công tác xử lý vi phạm, hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Trong ba tháng cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn 650 đợt tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, trường học; phát hơn 89.000 tờ rơi; trao tặng 206 áo phao, hơn 5.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gần 494.000 người dân. Thông điệp xuyên suốt là thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian đi lại dịp cận Tết, kiểm tra kỹ phương tiện trước khi tham gia giao thông; ưu tiên sử dụng vận tải công cộng, trong đó có tuyến metro số 1. Khi đi xe khách, người dân nên mua vé tại bến xe hoặc nhà xe uy tín, không đón xe dọc đường để tránh nhồi nhét khách, tăng giá vé trái quy định.

Việc chuyển hóa địa bàn giao thông phức tạp và siết chặt hoạt động vận tải hành khách được xác định là giải pháp lâu dài, không chỉ cho cao điểm Tết mà hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trong năm 2026, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân./.

