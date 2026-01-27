Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc, Mỹ tham vấn chặt chẽ

Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng của Triều Tiên, tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng tiếp theo.

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác sau vụ phóng của Triều Tiên.

Theo USFK, dựa trên những đánh giá hiện tại, vụ phóng này không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với nhân viên, lãnh thổ hay các đồng minh của Mỹ. Mặc dù vậy, Mỹ duy trì cam kết bảo vệ an ninh quốc gia và các đồng minh trong khu vực.

Trước đó, JCS cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông nước này.

Theo JCS, các vật thể này được phóng vào lúc 15h50 (giờ địa phương cùng ngày) từ khu vực phía bắc Bình Nhưỡng. Các vật thể này bay được khoảng 350km.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết về vụ phóng.

Đây là vụ phóng thứ hai mà Triều Tiên thực hiện trong tháng này, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 4/1.

Vụ phóng diễn ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc để đến Nhật Bản - chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á của ông.

Thứ trưởng Colby đã gặp các quan chức an ninh chủ chốt của Hàn Quốc, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lac và Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back, để thảo luận về các vấn đề liên minh./.

Các nước tuyên bố Triều Tiên phóng vật thể có thể là tên lửa đạn đạo Ngày 27/1, Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng ít nhất 1 vật thể chưa xác định về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, trong khi đó Nhật Bản cho biết vật thể có thể là tên lửa đạn đạo.