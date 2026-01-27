FTA với EU là hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ

Sáng 27/1, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Ấn Độ lần thứ 16 đã diễn ra tại New Delhi dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Hội nghị đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ song phương khi hai bên chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), được lãnh đạo hai bên mô tả là “mẹ của mọi thỏa thuận.”

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết các cuộc đàm phán FTA đã được hoàn tất thành công và việc ký kết chính thức dự kiến diễn ra sau khoảng 5-6 tháng, sau khi hoàn tất quá trình rà soát pháp lý.

Hiệp định được kỳ vọng sẽ có hiệu lực từ năm tới, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Bên cạnh FTA, hai bên còn chứng kiến việc trao đổi nhiều văn kiện quan trọng như: thỏa thuận Đối tác An ninh và Quốc phòng, Chương trình nghị sự chiến lược toàn diện EU-Ấn Độ hướng tới năm 2030, thỏa thuận thành lập Nhóm công tác về hydro xanh, Khuôn khổ hợp tác về di chuyển lao động, các thỏa thuận về quản lý rủi ro thiên tai, tài chính và thương mại số.

Phát biểu tại họp báo chung sau hội nghị, Thủ tướng Modi khẳng định FTA Ấn Độ-EU là hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ, không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận kinh tế mà còn là “bản thiết kế cho sự thịnh vượng chung.”

Theo ông, hiệp định sẽ tạo động lực mới cho sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, đồng thời mang lại cơ hội thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ và các nhà cung cấp dịch vụ của Ấn Độ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá việc ký kết FTA là “thời khắc lịch sử,” cho rằng EU và Ấn Độ đang cùng nhau tạo dựng một khu vực thương mại tự do với gần 2 tỷ dân.

Bà nhấn mạnh một Ấn Độ phát triển mạnh mẽ sẽ góp phần làm cho thế giới ổn định, thịnh vượng và an toàn hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh, việc kết thúc đàm phán FTA gửi đi thông điệp rõ ràng về sự gắn kết chiến lược giữa hai đối tác trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang được tái định hình.

Ông khẳng định thương mại là trụ cột ổn định địa-kinh tế và là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Marcos Šefčovič, đây là FTA lớn nhất từ trước tới nay, mang tính “đôi bên cùng có lợi,” với việc cắt giảm mạnh thuế quan, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và người tiêu dùng hai phía.

Trên mạng xã hội X, ông khẳng định thỏa thuận là kết quả của hơn một thập kỷ đàm phán, cho thấy một FTA cùng có lợi và hoàn toàn khả thi khi có quan hệ đối tác thực chất.

Cùng ngày, Đức cũng đã hoan nghênh FTA EU-Ấn Độ, cho rằng thỏa thuận này có thể hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh quan hệ với các nền kinh tế lớn khác ngày càng trở nên khó khăn.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil, thỏa thuận có thể tạo ra các cơ hội tăng trưởng và việc làm mới ở cả châu Âu và Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Ông Klingbeil nhấn mạnh FTA EU-Ấn Độ cũng sẽ góp phần mở ra một chương mới trong chính sách thương mại của châu Âu, cũng như các thị trường mới cho các nhà xuất khẩu, đặc biệt là đối với Đức.

Chủ tịch Hiệp hội ôtô Đức (VDA) Hildegard Mueller cho rằng Ấn Độ là đối tác quan trọng, địa điểm sản xuất và thị trường quan trọng đối với ngành ô tô Đức trong tương lai.

Giới quan sát nhận định Hội nghị Thượng đỉnh EU-Ấn Độ lần thứ 16 diễn ra trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động mạnh, khi các nền kinh tế lớn đều tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối tác và củng cố chuỗi cung ứng.

Việc Ấn Độ và EU nâng cấp quan hệ lên tầm hợp tác toàn diện, với FTA là trụ cột kinh tế quan trọng, cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc xây dựng một mô hình hợp tác dài hạn, cân bằng giữa tăng trưởng, an ninh và phát triển bền vững.

Không chỉ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương, kết quả của hội nghị còn được kỳ vọng góp phần định hình các chuẩn mực hợp tác trong thương mại, công nghệ và chuyển đổi xanh ở cấp độ toàn cầu, khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Ấn Độ và EU trong cấu trúc kinh tế-chính trị quốc tế đang thay đổi nhanh chóng./.

