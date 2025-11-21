EU thúc đẩy hợp tác chiến lược với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 21/11, Diễn đàn Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU)-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 4 đã khai mạc tại thủ đô nước Bỉ với chủ đề "Cùng nhau kiến tạo một tương lai vững mạnh, thịnh vượng và an toàn."

Đại diện của 64 quốc gia đã tham dự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas nhấn mạnh quyết tâm tăng cường quan hệ giữa hai khu vực trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp.

Bà cho biết mối quan hệ ngày càng sâu rộng giữa EU và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã vượt xa những kỳ vọng ban đầu kể từ khi EU công bố Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2021.

Theo bà Kallas, cả châu Âu và các quốc gia trong khu vực đang ở thời điểm bước ngoặt, khi phải đối mặt với hàng loạt thách thức chung như cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa trọng thương hiện đại, khủng hoảng khu vực và các rủi ro an ninh phi truyền thống.

Sự tương đồng trong những áp lực này đặt hai khu vực “trên cùng một con thuyền," đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và bền bỉ hơn để củng cố khả năng phục hồi, thúc đẩy phát triển và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Đại diện Cấp cao EU nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương như nền tảng bảo đảm hòa bình và tiến bộ.

Bà cho rằng trong bối cảnh những quy tắc chung đang chịu sức ép ngày càng lớn, EU và các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cần biến thách thức thành cơ hội để thúc đẩy đổi mới và mở rộng hợp tác thực chất.

Một sáng kiến mới về tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới đáy biển sẽ được EU giới thiệu tại hội nghị nhằm cập nhật khuôn khổ pháp lý và đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa mới nổi đối với hệ thống dữ liệu và hạ tầng số toàn cầu.

Quan hệ đối tác giữa hai khu vực tiếp tục được thúc đẩy trên 3 trụ cột chính. Trong lĩnh vực an ninh, EU mở rộng các khuôn khổ đối thoại, hợp tác quốc phòng và hoạt động chung trên biển nhằm củng cố ổn định khu vực.

Về kinh tế, các sáng kiến trong khuôn khổ Cổng Toàn cầu đang hỗ trợ các quốc gia cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường thương mại và thúc đẩy chuỗi cung ứng an toàn.

EU cũng đẩy mạnh hợp tác về nguyên liệu quan trọng và mở rộng các chương trình kết nối số, nhân lực và tri thức thông qua Erasmus Plus (về thanh thiếu niên) và Horizon Europe (về nghiên cứu sáng tạo).

Trong lĩnh vực môi trường, châu Âu khẳng định cam kết sát cánh cùng các nước khu vực trong ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu, điều mà bà Kallas nhấn mạnh “không chỉ nằm trên giấy," mà được thể hiện qua sự hiện diện thường xuyên của EU tại các điểm xảy ra thảm họa thiên nhiên.

Đại diện cấp cao EU đồng thời cảnh báo bối cảnh địa chính trị hiện nay đang tạo ra những thách thức chưa từng có đối với trật tự quốc tế.

Đề cập đến cuộc xung đột Ukraine đã bước sang năm thứ 4 và tiếp tục lan rộng những hệ lụy vượt ra ngoài châu Âu, trong đó có khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Kallas khẳng định chỉ khi hợp tác ở tất cả các cấp độ-từ người dân, doanh nghiệp, định chế tài chính đến chính phủ và các tổ chức khu vực-EU và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới có thể bảo vệ lợi ích chung và xây dựng một hệ thống quốc tế ổn định, cởi mở và dựa trên luật lệ.

Bên cạnh các thông điệp chiến lược, Đại diện cấp cao EU cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các đối tác khu vực, nhấn mạnh sự trân trọng của EU đối với từng quốc gia tham dự hội nghị.

Bà khẳng định chiều sâu của mối quan hệ hai khu vực không nằm ở những tuyên bố riêng lẻ, mà ở sự hợp tác thực chất và ngày càng bền chặt trong nhiều lĩnh vực, từ an ninh, thương mại, công nghệ đến ứng phó thảm họa và bảo vệ môi trường.

Hội nghị Bộ trưởng EU-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm nay được đánh giá là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định xu hướng tăng cường kết nối giữa hai khu vực rộng lớn, có vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình cấu trúc an ninh-kinh tế toàn cầu trong những năm tới./.

