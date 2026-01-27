Mỹ dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng, với hơn 8.130 tấn

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới, với 8.133,5 tấn, Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng.

Đứng thứ hai là Đức, với 3.350,3 tấn; tiếp theo là Italy (2.451,9 tấn), Pháp (2.437 tấn), Nga (2.326,5 tấn) và Trung Quốc (2.305,4 tấn).

Trong khi đó, dù nằm trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới, song Hàn Quốc xếp thứ 39 toàn cầu về dự trữ vàng, với 104,4 tấn vào cuối năm 2025.

Bất chấp tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã không mua thêm vàng kể từ năm 2013, trong khi nhiều quốc gia khác tích cực tăng cường dự trữ vàng trong cùng thời gian. Dự trữ vàng của Hàn Quốc đã giảm 1 bậc so với năm trước đó.

Nếu tính thêm dự trữ vàng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vị trí của Hàn Quốc sẽ tụt xuống thứ 41.

Mặc dù tổng dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 430,7 tỷ USD vào cuối tháng 11 năm ngoái, xếp thứ 9 thế giới, nhưng vàng chỉ chiếm 3,2% trong số này, khiến Hàn Quốc đứng gần cuối bảng xếp hạng toàn cầu về tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối.

Kể từ năm 2013, vị trí của Hàn Quốc trong bảng xếp hạng dự trữ vàng toàn cầu đã giảm dần từ thứ 32 xuống thứ 39 vào năm 2025.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết lý do cho sự thận trọng này là do vàng có tính thanh khoản thấp và biến động giá mạnh so với các tài sản khác như trái phiếu hay cổ phiếu.

Mặc dù vậy, Hội đồng Vàng Thế giới vẫn nhận định những con số trên nhấn mạnh một điểm cơ bản vàng vật chất vẫn đóng vai trò trung tâm trong chiến lược quốc gia, khẳng định vị thế là một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ tiền tệ bị tổn thương hoặc căng thẳng địa chính trị.

Năm 2008, thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, giá vàng đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 3 năm. Là một phần của việc đa dạng hóa tài sản khi đó, vàng đóng vai trò là một công cụ ổn định. Khi cổ phiếu giảm, vàng giúp bù đắp tổn thất và bảo toàn giá trị./.

