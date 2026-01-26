Giá vàng thế giới cán mốc lịch sử, lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới đã cán mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và lo ngại về chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư toàn cầu.

Trong phiên giao dịch ngày 25/1, giá vàng giao ngay có thời điểm lên tới 5.026 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay và chỉ hơn 100 ngày sau khi kim loại quý này vượt mốc 4.000 USD/ounce vào tháng 10/2025.

Cùng thời điểm, giá bạc cũng bứt phá mạnh khi vượt 106 USD/ounce, nối dài đà tăng kỷ lục sau khi lần đầu chạm mốc 100 USD vào cuối tuần trước.

Theo các nhà phân tích, đà tăng mạnh của vàng trong 2 năm qua được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như đồng USD suy yếu, lạm phát duy trì ở mức cao, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tăng mạnh, cũng như các căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Ukraine, Dải Gaza và Mỹ Latinh.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), riêng trong quý 3/2025, nhu cầu vàng toàn cầu tính theo giá trị đã tăng 44% so với cùng kỳ, lên mức kỷ lục 146 tỷ USD.

Diễn biến mới nhất trên thị trường được kích hoạt bởi những bất ổn xoay quanh chính sách của Tổng thống Trump, đặc biệt là các phát biểu liên quan đến Greenland, đe dọa áp thuế với châu Âu và sức ép gia tăng lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất 4 tháng so với euro, trong khi giới đầu tư tăng mạnh mua vàng để phòng ngừa rủi ro.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định: “Diễn biến giá vàng những ngày qua thể hiện rõ vai trò tài sản trú ẩn. Niềm tin vào đồng USD và trái phiếu đang bị lung lay.”

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi sát cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tuần này, diễn ra sau khi các công tố viên Mỹ phát hành trát triệu tập đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Ngân hàng Trung ương.

Thống đốc của nhiều Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ Fed, cảnh báo nguy cơ xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong khi đó, đà tăng của bạc được đánh giá là vừa mang tính trú ẩn, vừa được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn, đặc biệt từ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe điện và trí tuệ nhân tạo (AI).

Một số chuyên gia cho rằng khi giá vàng trở nên quá đắt đỏ, bạc đang trở thành kênh thay thế hấp dẫn cho nhà đầu tư cá nhân. Tuy vậy, các cảnh báo về biến động mạnh cũng được đưa ra, do giá bạc có thể dao động tới 10% chỉ trong một phiên giao dịch.

Dù rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu nhưng phần lớn giới phân tích cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn trong bối cảnh đồng USD tiếp tục suy yếu và bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt./.

