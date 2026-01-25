Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân giá vàng tăng mạnh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về nguyên nhân tăng giá vàng, một số doanh nghiệp độc quyền mua - bán đã gây biến động lớn về giá ảnh hưởng đến quản lý kinh tế của đất nước và quyền lợi nhân dân.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, xóa bỏ cơ chế độc quyền nhà nước về sản xuất vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng, phù hợp với quan điểm chuyển từ "siết để kiểm soát" sang "mở để quản trị."

Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng, đưa thị trường vàng vận động phù hợp với các nguyên tắc của thị trường vẫn đảm bảo có sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự minh bạch trên thị trường.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng có phản hồi kiến nghị của cử tri Hà Nội phản ánh thời gian vừa qua, thị trường vàng trong nước chênh lệch cao so với thị trường thế giới. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, kết nối thị trường vàng trong nước với thế giới, hạn chế chênh lệch giá kéo dài gây mất ổn định.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, từ tháng 4/2025 đến nay, đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng do nguyên nhân như căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang như giữa Nga - Ukraine, xung đột tại khu vực Trung Đông. Diễn biến này đã kéo theo giá vàng miếng SJC trong nước tăng cao theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều thời điểm giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới do các nguyên nhân: Giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh và nhiều dự báo cho thấy giá vàng thế giới tiếp tục tăng khiến người nắm giữ vàng hạn chế bán ra trong khi các kênh đầu tư khác ở trong nước kém hấp dẫn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản giá cao, mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp… đã làm tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng. Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, do vậy nguồn cung vàng chủ yếu từ nhập khẩu. Tuy nhiên nguồn cung vàng miếng nhập khẩu từ Ngân hàng Nhà nước hạn chế do cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn.

Để bình ổn thị trường vàng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế. Trong đó, để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025.

Ngoài ra, trên cơ sở phối hợp với các Bộ, ngành, ngày 10/11/2025, Ngân hàng Nhà nước đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập Sở/Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam./.

Nghị định 232 chính thức bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng, các đơn vị kinh doanh có thể nhanh chóng tham gia thị trường, góp phần ổn định cung-cầu.