Thị trường vàng sẽ minh bạch và dồi dào nguồn cung hơn từ 10/10

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 3/2025 của Ngân hàng Nhà nước ngày 3/10, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232 liên quan đến quản lý thị trường vàng, cơ quan này đang khẩn trương xây dựng và sẽ ban hành thông tư hướng dẫn vào ngày 10/10 tới để triển khai ngay trên thực tế.

Theo đó, một trong những vấn đề được thị trường và dư luận quan tâm là làm sao tăng cung vàng, đặc biệt liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu và hạn mức. Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là một tiêu chí quan trọng trong chỉ đạo của Chính phủ đồng thời nhấn mạnh việc quản lý sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bám sát cơ chế thị trường.

“Chúng tôi khẳng định nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn,” ông Tuấn nói.

Cùng với những thay đổi về cơ chế cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, tham gia sản xuất vàng miếng, nhà điều hành cũng đặt mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin chính thống trên thị trường vàng. Các nội dung này cũng sẽ có quy định cụ thể trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 232.

"Các quy định mới sẽ đảm bảo thị trường vàng vận hành tốt hơn, đảm bảo nhu cầu thực tế của thị trường," ông Tuấn nói.

Thời gian qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp nhằm bình ổn, trong đó việc ban hành Nghị định 232 được xem là bước đi kịp thời để khắc phục những hạn chế trong quản lý vàng. Cùng với đó, thông tư sắp tới sẽ đóng vai trò như “cầu nối” giữa quy định pháp luật và thực tế triển khai, đảm bảo các giải pháp đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết thêm, 9 tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá kỷ lục do bất ổn chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu; nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào vàng để bổ sung dự trữ ngoại hối cũng là lý do quan trọng khiến giá vàng tăng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC nhiều lần vượt ngưỡng 138 triệu đồng/lượng, chênh lệch lớn so với thế giới.

Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, được xem là bước ngoặt trong điều hành thị trường vàng.

Điểm mới quan trọng nhất là chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng, mở rộng đối tượng được sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng điều kiện. Đồng thời, nghị định cũng mở rộng đối tượng được nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhằm tăng nguồn cung hợp pháp cho thị trường.

Sắp hết cảnh xếp hàng cả ngày chỉ mua được 1 chỉ vàng. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, mục tiêu lớn nhất của chính sách mới là tạo ra nguồn cung dồi dào, cạnh tranh minh bạch và đa dạng lựa chọn cho người dân. Khi nhiều doanh nghiệp được tham gia, thị trường kỳ vọng sẽ giảm độc quyền, hạ chi phí và thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước so với thế giới.

Đặc biệt, Nghị định 232 nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý. Tất cả thông tin về nhập khẩu, sản xuất, phân phối vàng sẽ được công bố chính thức, tránh tình trạng tin đồn chi phối thị trường.

Thời gian qua, thị trường vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới, có thời điểm giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục 138,4 triệu đồng/lượng (1/10) cao hơn giá thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên sáng nay (3/10) thương hiệu SJC trong nước đã giảm xuống ngưỡng 137,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,7 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý sau khi rơi khỏi đỉnh 3.896 USD/ounce, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 3.859 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 122,8 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá vàng thế giới này thấp hơn giá vàng trong nước 15 triệu đồng/lượng./.

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng Chính phủ Việt Nam sửa đổi quy định, bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, mở rộng hoạt động kinh doanh vàng theo hướng cấp phép rõ ràng.