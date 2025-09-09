Nghị định 232 chính thức bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Nhằm triển khai ngay chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 và Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 7/9/2025 về định hướng điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, chiều 9/9 Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp với ba doanh nghiệp (Doji, PNJ, SJC) và 8 ngân hàng (Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank, ACB, MB) để quán triệt chỉ đạo liên quan đến thị trường vàng và triển khai Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Thị trường vàng bước vào giai đoạn minh bạch, cạnh tranh hơn

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng nhấn mạnh Nghị định 232/2025 được ban hành ngày 26/8/2025 trong bối cảnh thị trường vàng nhiều biến động, nhằm khắc phục bất cập từ Nghị định 24/2012 đã tồn tại hơn một thập kỷ. Đây là cơ chế hoàn toàn mới, thể hiện bước đột phá trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Phó Thống đốc chỉ ra 3 điểm mới nổi bật của Nghị định gồm: Bãi bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thay bằng cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện; cho phép nhập khẩu, xuất khẩu vàng miếng và nguyên liệu nhằm tăng nguồn cung, giảm chênh lệch giá với thế giới; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước và phối hợp liên ngành, nâng cao kỷ cương thị trường.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về việc xóa bỏ độc quyền Nhà nước có kiểm soát. Việc mở rộng đối tượng tham gia sản xuất, nhập khẩu vàng sẽ giúp nguồn cung dồi dào, cạnh tranh hơn, minh bạch hơn, từ đó thu hẹp chênh lệch giá trong- ngoài nước cũng như giữa các thương hiệu.

Đối với vàng miếng, Nghị định quy định rõ chỉ được phép nhập khẩu vàng có hàm lượng từ 99,5% trở lên; doanh nghiệp phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng. Các đơn vị sản xuất phải bảo hành, lưu trữ dữ liệu sản phẩm, thiết lập hệ thống thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại phải ban hành quy định nội bộ, công khai quyền nghĩa vụ của khách hàng, lưu trữ đầy đủ dữ liệu giao dịch.

Phó Thống đốc khẳng định Nghị định đã quy định trách nhiệm xuyên suốt từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh vàng, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên giao dịch tại đơn vị được cấp phép, yêu cầu đầy đủ hóa đơn điện tử để bảo vệ quyền lợi.

Đối với thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ, Nghị định 232 cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu với điều kiện chặt chẽ. Quy định này giúp tăng nguồn cung chính ngạch, tạo sự minh bạch và ổn định, khuyến khích doanh nghiệp chế tác đầu tư lâu dài. Sự tham gia của các ngân hàng, doanh nghiệp lớn sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành sản xuất trên toàn quốc.

Chia sẻ về việc chuẩn bị tham gia vào thị trường vàng, ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc Techcombank cho biết ngay sau khi Nghị định 232 được ban hành, Techcombank đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nguồn lực để tham gia thị trường. Techcombank sẵn sàng thực hiện việc nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng để tăng cung cho thị trường khi được cấp phép theo Nghị định 232 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần ổn định và phát triển thị trường vàng một cách minh bạch, lành mạnh và bền vững.

Còn ông Đào Công Thắng - quyền Tổng Giám đốc Công ty SJC cũng cho biết, sau khi Chính phủ chính thức bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, một mặt, Công ty SJC sẽ tiếp tục gia công vàng miếng đã sản xuất trước đây bị trầy xước, đóng thêm dấu hiệu, ký hiệu không phải của SJC theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Công ty đang khẩn trương xin giấy phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng mới nhằm tăng nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân.

Gấp rút ban hành văn bản hướng

Phó Thống đốc cho biết thêm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo 211, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu mô hình giao dịch vàng hiện đại, gồm khả năng thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, đưa vàng lên sàn hàng hóa hoặc xây dựng sàn giao dịch trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây được coi là bước đi chiến lược, tạo nền tảng minh bạch và hội nhập sâu rộng.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Vietnam+)

Để sớm đưa Nghị định vào thực tiễn, Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng. Qua đó, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có thể nhanh chóng tham gia thị trường, góp phần ổn định cung - cầu.

Song song, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra. Mục tiêu là bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, lành mạnh, không để biến động giá ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính-tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực phối hợp kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nội dung kiểm tra tập trung vào tuân thủ pháp luật, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền, đồng thời ngăn chặn các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ trục lợi.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng khẳng định, với Nghị định 232 cùng sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, thị trường vàng sẽ vận hành minh bạch, ổn định, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, đồng thời không gây rủi ro cho an toàn hệ thống tài chính - tiền tệ và kinh tế vĩ mô./.

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng Chính phủ Việt Nam sửa đổi quy định, bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, mở rộng hoạt động kinh doanh vàng theo hướng cấp phép rõ ràng.