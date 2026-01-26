Ấn Độ khẳng định sức mạnh quân sự và chiều sâu lịch sử nhân Ngày Cộng hòa

Ngày 26/1, Ấn Độ đã long trọng kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77 bằng lễ diễu hành quy mô lớn trên đại lộ Kartavya Path, trung tâm nghi lễ của thủ đô New Delhi.

Sự kiện không chỉ đánh dấu thời khắc lịch sử khi Hiến pháp Ấn Độ có hiệu lực, mà còn là dịp để quốc gia Nam Á này khẳng định sức mạnh, bản sắc và tầm vóc đang lên trên trường quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự lễ diễu hành năm nay có Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, hai vị khách chính là Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Luís Santos da Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng hàng nghìn quan khách trong và ngoài nước. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Ấn Độ-Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Mở đầu chương trình là các màn trình diễn văn hóa rực rỡ, tôn vinh sự đa dạng và thống nhất của Ấn Độ. Tiếp đó, 4 trực thăng Mi-17 1V bay theo đội hình bay nghi lễ Dhwaj của Không quân Ấn Độ đã rải hoa xuống đại lộ, tạo nên không khí trang nghiêm và xúc động.

Sau đó, Tổng thống Murmu đã chủ trì nghi lễ duyệt đội hình, thể hiện vai trò thống lĩnh tối cao của lực lượng vũ trang.

Phần diễu binh là điểm nhấn quan trọng, với sự xuất hiện của hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại và khí tài do Ấn Độ phát triển, như tên lửa BrahMos, Akash, xe tăng Arjun và các tổ hợp cơ giới.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) đã lần đầu giới thiệu rộng rãi tên lửa lượn chống hạm siêu thanh tầm xa LR-AShM, minh chứng cho bước tiến vượt bậc của Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và tự chủ chiến lược.

Hải quân và Không quân Ấn Độ tiếp tục gây ấn tượng với mô hình tàu sân bay INS Vikrant và màn bay đội hình quy mô lớn của các tiêm kích Rafale, Su-30 MKI, MiG-29 và Jaguar, thể hiện năng lực tác chiến hiệp đồng và sức mạnh không quân ngày càng hiện đại.

Bên cạnh đó, các lực lượng truyền thống như đội hình lạc đà của Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) và Trung đoàn Kỵ binh số 61 đã mang đến sắc thái lịch sử, nhấn mạnh sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại trong quân đội Ấn Độ.

Các bang và bộ, ngành trung ương cũng tham gia diễu hành với những mô hình tái hiện thành tựu phát triển, từ giáo dục, năng lượng bền vững đến quản lý thiên tai và chuyển đổi số.

Chủ đề xuyên suốt của lễ diễu hành năm nay là kỷ niệm 150 năm ca khúc yêu nước “Vande Mataram” (Con kính chào Mẹ Tổ quốc), biểu tượng tinh thần của phong trào độc lập và lòng yêu nước Ấn Độ.

Thông điệp “thống nhất trong đa dạng” tiếp tục được khẳng định như nền tảng của Cộng hòa Ấn Độ hiện đại.

Lễ diễu hành Ngày Cộng hòa 2026 không chỉ là sự kiện nghi lễ, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ về một Ấn Độ tự tin, tự cường, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa-lịch sử, vừa khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong trật tự khu vực và toàn cầu./.

Ấn Độ phô diễn sức mạnh quân sự và chiều sâu lịch sử nhân Ngày Cộng hòa Sáng 26/1/2026, Ấn Độ đã long trọng kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77 bằng lễ diễu hành quy mô lớn trên đại lộ Kartavya Path, trung tâm nghi lễ của thủ đô New Delhi.