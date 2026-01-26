Nhật Bản: Tuyết rơi dày khiến 7.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay ở Hokkaido

Ngày 25/1, tình trạng tuyết rơi dày đặc đã khiến mạng lưới giao thông xung quanh sân bay New Chitose ở Hokkaido - hòn đảo phía Bắc Nhật Bản - gần như tê liệt, khiến khoảng 7.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay qua đêm.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản gồm Japan Airlines Co. và All Nippon Airways Co. đã buộc phải hủy một số chuyến bay đến và đi từ sân bay New Chitose, trong khi vẫn duy trì một số chuyến khác.

Tính đến 19h ngày 25/1 (giờ địa phương, tức 17h theo giờ Việt Nam), đường cao tốc hướng về thành phố Sapporo-thủ phủ của Hokkaido cũng bị đóng cửa.

Trong khi đó, Công ty Đường sắt Hokkaido (JR Hokkaido) ngày 26/1 thông báo tạm ngừng tất cả các dịch vụ tàu hỏa trong khu vực Sapporo từ chuyến khởi hành đầu tiên để tiến hành công tác dọn tuyết. Dự kiến, dịch vụ sẽ hoạt động trở lại sau 13h ngày 26/1.

Mặc dù các tuyến đường chính vẫn có thể đi lại được, song các bài đăng trên trang mạng X vào tối 25/1 cho thấy cảnh tượng hỗn loạn. Theo một bình luận, “hơn 200 người buộc phải xếp hàng dài ở bến taxi,” trong khi một người chia sẻ “nơi này chật cứng người không thể rời đi được.”

Một tài khoản khác được cho là của một hành khách đến sân bay vào ngày 25/1 cho biết New Chitose đã bị cô lập như một hòn đảo và vị khách này buộc phải qua đêm tại sân bay.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tuyết đã rơi dày đặc ở Hokkaido vào ngày 25/1, đặc biệt là ở vùng Ishikari, nơi có sân bay New Chitose.

Tại quận Chuo, Sapporo, lượng tuyết rơi trong 24 giờ tính đến 22h ngày 25/1 đạt 54cm, đánh dấu lượng tuyết rơi trong tháng Một cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 3/1999./.

Tuyết rơi kỷ lục gây tê liệt giao thông tại Nhật Bản, 4 người thiệt mạng Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc các cơ quan chức năng phải đóng cửa nhiều tuyến đường và tạm dừng các dịch vụ vận tải, nhiều tuyến cao tốc huyết mạch đã bị đóng cửa để phòng ngừa rủi ro.