Dự án nhà hỏa táng bỏ hoang 20 năm: Nỗi ám ảnh ô nhiễm và lãng phí

Sau hơn 20 năm bị bỏ hoang, dự án Nhà hỏa táng Hội An (nay thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) lại trở thành một điểm đen về ô nhiễm và lãng phí nghiêm trọng. Thực trạng dự án đầu tư công bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực đất đai kéo dài là một trong những vấn đề bức xúc tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nỗi ám ảnh của người dân

Nằm trên địa bàn phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, dự án Nhà hỏa táng có quy mô diện tích lên đến 170.000m2.

Dự án khi mới khởi công từng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực hỏa táng, giảm nhu cầu sử dụng đất xây mộ tại khu vực đô thị di sản Hội An. Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, khu đất rộng hàng trăm nghìn mét vuông này hiện đang lâm vào cảnh nhếch nhác nghiêm trọng. Sau hơn 20 năm, nơi đây đang trở thành khu đất ô nhiễm kéo dài trong khu vực.

Theo ghi nhận, cây cối, cỏ dại bủa vây um tùm bên trong dự án, các hạng mục khu nhà chính, khu phục vụ hỏa táng xuống cấp trầm trọng. Không chỉ vậy, xung quanh các hạng mục xây dựng dang dở là rác thải sinh hoạt, bao nilon, vỏ chai nước và phế liệu được chất đống ngổn ngang.

Khu vực phía trước cổng vào của dự án giờ đây đã bị chặn bởi những bãi rác thải vật liệu xây dựng được tập kết trái phép. Hạng mục nhà chờ ngay cạnh cổng vào thì đã hư hỏng, xuống cấp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Trần Thị M. - Người dân sống gần dự án bức xúc: "Mười mấy năm nay công trình bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trở thành nơi phát sinh muỗi, chuột bọ. Lâu lâu lại có người lén chở rác vào đây đổ trộm bốc mùi hôi thối".

Đồng tình với nỗi bức xúc này, ông Lê Văn H. cho biết: “Thấy công trình xây dựng bỏ hoang ở đây lây lắm rồi mà còn không biết là dự án gì, cứ vậy mấy chục năm qua người dân thấy lãng phí lắm".

Nút thắt dự án và sự lãng phí kéo dài

Theo chính quyền địa phương, năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt đầu tư công trình Nhà hỏa táng Hội An với tổng vốn lên hơn 12,8 tỷ đồng.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An, bắt đầu triển khai thi công từ tháng 9/2005 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2006. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, không biết vì lý do gì, dự án sau khi thi công cơ bản một số hạng mục cổng, nhà chờ, nhà chính,...thì bắt đầu bị bỏ hoang.

Từ đó đến nay, công trình dần xuống cấp hư hỏng, nhiều hạng mục phơi nắng, mưa không được sử dụng dần bị cỏ và rác thải bao vây, gây lãng phí nguồn lực đất đai và tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Từ ngày 1/7/2025, khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hợp nhất, khu vực dự án đã có sự thay đổi lớn về quản lý hành chính. Xã Cẩm Hà (nơi đặt nhà hỏa táng) đã sáp nhập cùng các phường khác và nay dự án nằm trong địa giới hành chính của Phường Hội An Tây thuộc thành phố Đà Nẵng.

Dự án bị bỏ hoang lâu năm, các hạng mục hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Liên quan đến thực trạng này, đại diện lãnh đạo phường Hội An Tây cho biết, địa phương mới tiếp nhận quản lý địa bàn từ sau thời điểm sáp nhập, kể từ ngày 1/7/2025.

Tại thời điểm tiếp nhận, dự án nhà hỏa táng này đã dừng thi công nhiều năm, hiện trạng xuống cấp, nhếch nhác vốn là những tồn tại phát sinh từ giai đoạn thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) còn trực tiếp quản lý.

Thời gian tới, theo phóng viên VietnamPlus, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham gia rà soát lại toàn bộ hồ sơ và hiện trạng. Mục tiêu trọng tâm là đề xuất các phương án xử lý phù hợp nhằm từng bước tháo gỡ vướng mắc, tránh lãng phí quỹ đất, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan cho khu vực.

Gần hai thập kỷ trôi qua, dự án Nhà hỏa táng Hội An vẫn nằm đó như một bài học xót xa cho sự lãng phí tài nguyên đất đai và ngân sách. Không biết đến bao giờ khu đất rộng hàng trăm nghìn mét vuông này mới thực sự được "đánh thức" để chấm dứt tình trạng lãng phí, ô nhiễm kéo dài thì vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ./.