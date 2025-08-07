Đà Nẵng thanh tra 6 dự án chậm tiến độ, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

Ngày 7/8, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ trực tiếp thanh tra 6 dự án cụ thể được Thanh tra Chính phủ yêu cầu tại Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025.

Đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn, từ đó phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Đợt thanh tra cũng nhằm xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững.

Thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai dự án đến ngày 1/7/2025 và có thể xem xét mở rộng khi cần thiết. Thời hạn thanh tra không quá 30 ngày.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã thành lập 4 đoàn thanh tra do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra Dự án đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến Khu Phước Lý 6) và Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phước Lý 2, do Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài và Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 5, do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng-Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng giai đoạn 2 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 4 thanh tra Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Đợt thanh tra chuyên đề tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đất đai tại các công trình, dự án lớn gặp khó khăn, kéo dài tiến độ.

Nội dung thanh tra từ phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định-phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, bố trí vốn, giải ngân-thanh quyết toán dự án, đến việc giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Việc triển khai thanh tra chuyên đề lần này không chỉ góp phần minh bạch hóa quá trình đầu tư công, mà còn là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực phát triển đô thị. Qua đó, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong phòng, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo kế hoạch thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ, ngoài 6 dự án trên, Thanh tra Chính phủ cũng trực tiếp tiến hành thanh tra 5 dự án khác tại thành phố Đà Nẵng, gồm: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (quy mô gần 985ha); dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân (diện tích hơn 426ha); dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý-Đồng Nò (diện tích gần 508ha); dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam-Thủy Tú (diện tích 381ha); dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở (diện tích gần 8,7ha, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh)…/.

