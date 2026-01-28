Thời tiết ngày 28/1: Bắc Bộ rét về sáng và đêm, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/1, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mưa, trưa chiều hửng nắng; sáng sớm và đêm, nhiều khu vực trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Thời tiết biển

Ngày và đêm 28/1, tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2,5-3,5m.

Cảnh báo ngày và đêm 29/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m. Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Từ ngày 30-31/1, Bắc Bộ có thể đón đợt không khí lạnh ẩm mới Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ phổ biến ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng phổ biến dưới 19 độ C; vùng núi Bắc Bộ dưới 17 độ C, trời rét đậm.