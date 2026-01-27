Thời tiết ngày 27/1: Bắc Bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/1, thời tiết trên cả nước phổ biến nhiều mây, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, tại vùng núi có nơi rét đậm.

Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất 21-23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ, trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, vùng núi 16-19 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ; trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trời có mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Trời có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ; sáng và đêm trời rét.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo thời tiết chung của các khu vực trên cả nước trong 7 ngày tới. Theo đó, Bắc Bộ tiếp tục rét, nhiều khu vực có mưa. Mưa dông có thể gia tăng cuối tháng 1, đầu tháng 2.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, sáng sớm 27/1 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác, ban đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 28/1 đến ngày 5/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, khu vực này có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 31/1 đến 3/2 có mưa, mưa rào và có nơi xảy ra dông. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về thời tiết trên biển, từ đêm 27/1 và ngày 28/1, dự báo vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m. Rủi ro thiên tai trên biển cấp độ 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Từ ngày 30-31/1, Bắc Bộ có thể đón đợt không khí lạnh ẩm mới Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ phổ biến ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng phổ biến dưới 19 độ C; vùng núi Bắc Bộ dưới 17 độ C, trời rét đậm.