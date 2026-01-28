Triều Tiên thử nghiệm pháo phản lực thế hệ mới

Yonhap đưa tin ngày 28/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) cỡ nòng lớn được nâng cấp nhằm đánh giá hiệu quả chiến đấu và độ chính xác của loại vũ khí này.

Tháp tùng ông Kim Jong Un trong buổi thử nghiệm có con gái Kim Ju Ee cùng các quan chức phụ trách chương trình tên lửa hàng đầu của Triều Tiên. Đây được xem là động thái phô diễn sức mạnh quân sự đáng chú ý của Bình Nhưỡng ngay trước thềm các sự kiện chính trị quan trọng.

Theo KCNA, vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 27/1 với 4 quả đạn sử dụng công nghệ mới. Các quả đạn đã đánh trúng mục tiêu trên biển cách điểm phóng 358,5km.

Trước đó, vào ngày 26/1, quân đội Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiều tên lửa hành trình ngắn được phóng từ phía Bắc Bình Nhưỡng hướng về phía Biển Nhật Bản.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh vụ thử có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả răn đe chiến lược của quốc gia. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết hệ thống mới đã được tối ưu hóa về tính cơ động, trí tuệ và độ chính xác thông qua "hệ thống bay dẫn đường chính xác tự điều hướng."

Ông khẳng định việc xây dựng năng lực tấn công tin cậy và thực thi chiến lược răn đe dựa trên nền tảng đó là đường lối bất biến của Đảng Lao động Triều Tiên nhằm đối phó với nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 9 vào đầu tháng 2 tới. Tại đây, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ công bố kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo về quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác.

Ông Kim Jong Un tuyên bố đại hội lần này sẽ làm rõ các kế hoạch giai đoạn tiếp theo nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước.

Vụ thử vũ khí của Triều Tiên cũng diễn ra trùng thời điểm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đang có chuyến thăm Seoul để thảo luận về các vấn đề an ninh, bao gồm nỗ lực của Hàn Quốc trong việc đóng tàu ngầm hạt nhân.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng của Triều Tiên, tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng tiếp theo.

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác sau vụ phóng của Triều Tiên.

Theo USFK, dựa trên những đánh giá hiện tại, vụ phóng này không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với nhân viên, lãnh thổ hay các đồng minh của Mỹ. Mặc dù vậy, Mỹ duy trì cam kết bảo vệ an ninh quốc gia và các đồng minh trong khu vực.

Các nước tuyên bố Triều Tiên phóng vật thể có thể là tên lửa đạn đạo Ngày 27/1, Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng ít nhất 1 vật thể chưa xác định về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, trong khi đó Nhật Bản cho biết vật thể có thể là tên lửa đạn đạo.