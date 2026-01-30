Trái với đồn đoán, Chính phủ Nhật Bản không can thiệp vào tỷ giá đồng yen

Số liệu chính thức công bố ngày 30/1 cho thấy Chính phủ Nhật Bản đã "án binh bất động" trên thị trường ngoại hối trong suốt tháng qua, trái ngược hoàn toàn với những đồn đoán về việc nước này đã âm thầm can thiệp để hỗ trợ đồng yen.

Trước đó, thị trường đã dấy lên nhiều nghi ngờ khi chứng kiến đồng yen bất ngờ bật tăng mạnh 1,7% vào ngày 23/1, ngay sau khi chạm đáy 18 tháng ở mức 159 yen đổi 1 USD.

Diễn biến này xảy ra ngay sau phát biểu của Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda về việc cơ quan này không vội nâng lãi suất.

Đà phục hồi còn kéo dài sang đầu tuần này và đưa tỷ giá về vùng 152 yen đổi 1 USD, nhờ thông tin cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York và giới chức Nhật Bản đã phối hợp thực hiện "kiểm tra tỷ giá" (rate check) - một bước đi thường báo hiệu hành động can thiệp sắp xảy ra.

Tuy nhiên, báo cáo từ Bộ Tài chính Nhật Bản khẳng định khoản chi cho can thiệp thị trường trong giai đoạn từ ngày 29/12/2025 đến 28/1/2026 là bằng 0.

Dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng không ghi nhận bất kỳ dòng vốn chảy ra đột biến nào - dấu hiệu đặc trưng khi chính phủ bán USD để mua vào yen.

Như vậy, nỗ lực kiềm chế đà giảm của đồng yen từ phía Chính phủ Nhật Bản vẫn chỉ dừng lại ở các cảnh báo bằng lời nói trong thời gian qua. Dù vậy, giới quan sát cho rằng sự suy yếu kéo dài của đồng yen cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản tăng lên mức kỷ lục đang phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về sức khỏe tài khóa Nhật Bản.

Tình hình càng trở nên nhạy cảm hơn trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi đang đối mặt với cuộc bầu cử sớm vào ngày 8/2 tới, nơi bà cần tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch phục hồi nền kinh tế.

Trong khi đó, các chiến lược gia tiền tệ tại ngân hàng National Australia Bank nhận định dù có sự can thiệp từ chính phủ thì đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi lẽ các yếu tố cơ bản trên thị trường vẫn đang chống lại đồng yen.

Trong phiên giao dịch ngày 30/1, đồng yen đã giảm nhẹ 0,5% và về quanh mức 153,79 yen đổi 1 USD mặc dù Nhật Bản vẫn nắm giữ kho dự trữ ngoại hối khổng lồ lên tới 1.160 tỷ USD tính đến tháng 12/2025.

Lần gần nhất nước này thực sự can thiệp thị trường là vào tháng 7/2024, nhằm hỗ trợ đồng yen khi chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và BoJ có sự phân hóa./.

