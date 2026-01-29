Nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-New Zealand

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ngày 28/1, tại thành phố Auckland (New Zealand), với sự phối hợp, vận động của Đại sứ quán và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại New Zealand, Phòng Thương mại Auckland đã tổ chức Lễ khai trương Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam (NZVBC).



Sự kiện thu hút hàng trăm khách mời là đại diện các tổ chức, doanh nghiệp New Zealand và các cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực có tiềm năng với thị trường Việt Nam đang quan tâm, mong muốn tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác và kinh doanh với thị trường Việt Nam.

Giao lưu, kết nối doanh nghiệp tại Lễ khai trương. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại Lễ khai trương, Chủ tịch Phòng Thương mại Auckland, Luật sư Simon Bridges, khẳng định sự kiện này là dấu mốc quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp tại New Zealand, đóng góp tích cực cho phát triển thịnh vượng của cả New Zealand và Việt Nam.

Đánh giá cao Việt Nam là thị trường rộng lớn với hơn 106 triệu dân, có tốc độ tăng trưởng nhanh và năng động nhất tại khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Simon Bridges nhấn mạnh NZVBC sẽ nỗ lực mang lại cái nhìn thực tế về thị trường, cung cấp và tạo dựng mạng lưới tin cậy nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và hành động, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước.



Tại sự kiện, các đại biểu khách mời đã được nghe giới thiệu tổng quan về NZVBC, theo đó hội đồng cam kết tập trung thúc đẩy hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thực chất cho các doanh nghiệp thành viên, đồng thời phối hợp với các đối tác tổ chức diễn đàn, hội nghị, tọa đàm xúc tiến thương mại, đầu tư, chia sẻ và chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử...



Đại diện hội đồng nhấn mạnh NZVBC sẽ sớm đi vào hoạt động và tiến tới thiết lập các chương trình hợp tác, thành lập các đoàn doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư-thương mại và tạo mạng lưới kết nối sâu theo từng ngành hàng, từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, NZVBC sẽ tập hợp các doanh nghiệp có kinh nghiệm thực tiễn tại thị trường Việt Nam để tư vấn hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả cho từng mô hình cụ thể.



Vui mừng chia sẻ tại Lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang hoan nghênh việc thành lập NZVBC, nhận định rằng sự kiện này đáp ứng thiết thực nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp New Zealand và Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là sự đóng góp quan trọng, kịp thời vào nỗ lực chung của cả hai nước nhằm triển khai hiệu quả Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand vừa được thiết lập năm 2025.



Nhân dịp này, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư New Zealand thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, bao gồm cơ quan Thương vụ của Đại sứ quán, luôn sẵn sàng đồng hành, sát cánh hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát huy hơn nữa vai trò của các hiệp hội, phòng thương mại hai nước, trong đó có Phòng Thương mại Auckland và NZVBC trong kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp.



Trước sự kiện, Đại sứ Phan Minh Giang cùng đại diện Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán đã có buổi làm việc với Luật sư Simon Bridges, Chủ tịch Phòng Thương mại Auckland, nguyên là Nghị sỹ Quốc hội New Zealand, từng giữ các chức vụ quan trọng trong Chính phủ New Zealand như Bộ trưởng phụ trách năng lượng, giao thông vận tải, truyền thông, phát triển kinh tế.

Tại buổi làm việc, hai bên chia sẻ và đánh giá cao tầm quan trọng của việc thành lập Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam, cũng như vai trò quan trọng của Phòng Thương mại Auckland, đồng thời trao đổi và thống nhất các phương hướng và biện pháp phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới./.

