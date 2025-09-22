Việt Nam-New Zealand khẳng định tiếp tục đồng hành trong tiến trình phát triển

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Wellington, chiều 22/9 (giờ địa phương), đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm làm việc tại New Zealand.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chuyển lời chào và thăm hỏi thân tình của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới ngài Chủ tịch Quốc hội New Zealand, đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee vào cuối tháng 8 vừa qua.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee vui mừng và hoan nghênh đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam vừa qua, đặc biệt là đã được chứng kiến không khí hân hoan của nhân dân Việt Nam trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây và cho rằng Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cùng đoàn đại biểu hai nước. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội New Zealand cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu năm nay, nhấn mạnh hai bên có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời đánh giá cao và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển của mình đến năm 2030 và 2045.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển, qua đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của cả hai nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân New Zealand đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu trên nhiều lĩnh vực trong 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, triển khai các thỏa thuận cấp cao, sớm hoàn thiện Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 để triển khai quan hệ hợp tác chiến lược, trong đó cần tăng cường quan hệ chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trên kênh quan hệ Đảng, Nhà nước và Chính phủ, thắt chặt hơn giao lưu nhân dân cũng như giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phía New Zealand hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như quản trị quốc gia, chuyển đổi số, phát triển xanh, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học ở New Zealand, tăng cường trao đổi sinh viên và giao lưu, trao đổi giữa các trường đại học hai nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee (thứ hai, trái sang) và Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang (ngoài cùng, bên phải) tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Hai bên nhất trí đề nghị các cơ quan hai nước phối hợp triển khai những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, quốc phòng, an ninh, xem xét sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước để tạo điều kiện cho hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo cũng như các lĩnh vực phù hợp với xu thế của thế giới…

Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực./.

