Chiều 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và Việt Nam đang kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa.

Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi đến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro; đánh giá cao New Zealand luôn là đối tác tin cậy, hợp tác tích cực và hỗ trợ Việt Nam trong nửa thế kỷ qua; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025 đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện và sâu rộng hơn, cả ở góc độ song phương và đa phương.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam đúng vào dịp nhân dân Việt Nam đang hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh; cho rằng đây là một dịp hết sức đặc biệt khi được chứng kiến niềm tự hào và tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Nhà nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong 80 năm qua; đánh giá Việt Nam đang có vai trò, vị thế ngày càng cao tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và khẳng định mong muốn không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hai lãnh đạo vui mừng trước những thành tựu hợp tác nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đào tạo, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân; nhất trí hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới thông qua việc sớm ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 với các chương trình, biện pháp hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; hợp tác sâu sắc hơn nữa về quốc phòng-an ninh; tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình khu vực và thế giới.

Đánh giá cao tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với việc củng cố quan hệ song phương, hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy gắn kết hơn nữa giữa nhân dân hai nước thông qua hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch và quan hệ thương mại, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị New Zealand tiếp tục tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee khẳng định New Zealand đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand và cam kết quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng, Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, tầm nhìn chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt./.

