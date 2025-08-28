Việt Nam-New Zealand phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch 3 tỷ USD vào năm 2026

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhân dịp Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee sau chuyến thăm chính thức tới New Zealand (tháng 3/2024); gửi lời chào thân tình đến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon; hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội New Zealand sang thăm Việt Nam trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ hợp tác song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Christopher Luxon tháng 2/2025.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng đối với quan hệ Việt Nam-New Zealand, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và vui mừng có dịp sang thăm và chứng kiến không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua.

Đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, Chính phủ và Quốc hội New Zealand ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối ngoại của New Zealand ở khu vực; cho biết Quốc hội New Zealand cam kết mạnh mẽ ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn New Zealand đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hai bên trong suốt hơn 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước; đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng với khuôn khổ mối quan hệ ở tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về “5 điểm hơn” nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand trên tất cả các lĩnh vực, trong đó làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, đối ngoại, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác song phương, triển khai hiệu quả các văn kiện ký kết.

Hai bên sớm đề ra chiến lược kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026; triển khai các lĩnh vực mới hai nước có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất và trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, trao đổi học sinh, sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; xem xét sớm mở đường bay thẳng kết nối hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế, thương mại cũng như hợp tác giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee ghi nhận những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước; nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế đa phương và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia cũng như trên toàn cầu; khẳng định New Zealand đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cùng các thành viên đoàn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai lãnh đạo nhận định trong tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều thách thức an ninh-chiến lược mới phát sinh, tác động nhiều mặt đến môi trường an ninh, phát triển của các nước trong khu vực, Việt Nam và New Zealand cần tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, đánh giá và phối hợp chính sách, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng; ủng hộ New Zealand tăng cường quan hệ với ASEAN sâu sắc hơn./.

