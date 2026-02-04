BTS lập dấu mốc mới cho văn hóa Hàn Quốc với concert live toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sau hơn 5 năm rưỡi vắng bóng, ban nhạc đình đám BTS dự kiến chính thức trở lại bằng một sự kiện âm nhạc quy mô chưa từng có, khi buổi diễn trực tiếp mang tên “BTS The comeback live: Ariang” được tổ chức tại Quảng trường Gwanghwamun, trung tâm thủ đô Seoul vào tối 21/3 và phát sóng trực tiếp tới khán giả tại hơn 190 quốc gia thông qua nền tảng Netflix.



Thông tin trên được công ty quản lý Big Hit Music công bố ngày 3/2. Đây không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của BTS, mà còn là lần đầu tiên Netflix truyền hình trực tiếp theo thời gian thực một sự kiện âm nhạc tổ chức tại Hàn Quốc ra toàn cầu.



Buổi biểu diễn giữa lòng thủ đô Seoul được kỳ vọng mở ra một chương mới trong hành trình của BTS. Tại sân khấu mang tính biểu tượng này, nhóm sẽ lần đầu công bố các ca khúc mới, trong đó có bài hát chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 mang tên “Ariang.”



Theo Big Hit Music, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một ban nhạc tổ chức buổi công diễn riêng tại Quảng trường Gwanghwamun - không gian gắn liền với chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc Hàn Quốc. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành một cột mốc mới của văn hóa đại chúng “Xứ Kim chi.”



Trước đó, năm 2020, BTS từng gây tiếng vang khi biểu diễn tại Điện Geunjeongjeon và Lầu Gyeonghoeru thuộc Cung điện Gyeongbokgung trong chương trình đặc biệt của The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC, Mỹ). Tuy nhiên, lần trở lại này mang ý nghĩa lớn hơn, khi BTS trực tiếp đứng giữa quảng trường trung tâm quốc gia để giới thiệu âm nhạc mới.



Nhà tổ chức cho biết việc lựa chọn Gwanghwamun xuất phát từ tinh thần của album “Ariang” - tác phẩm phản ánh điểm khởi đầu, bản sắc và những cảm xúc mà BTS muốn gửi gắm ở thời điểm hiện tại.

Bản thân “Arirang” là biểu tượng văn hóa sâu sắc của Hàn Quốc, vì vậy nhóm mong muốn trình diễn tại một không gian đại diện cho tinh thần và linh hồn dân tộc.



Bên cạnh buổi biểu diễn, bộ phim tài liệu “BTS: The return” - ghi lại quá trình sản xuất album mới - cũng sẽ được phát hành trên Netflix vào ngày 27/3. Bộ phim khắc họa những trăn trở, tìm tòi và hành trình tái định hình bản thân của các thành viên sau 3 năm 9 tháng mới phát hành album mới, đồng thời phác họa chân dung một “BTS của hiện tại.”



Album “Ariang” sẽ chính thức mở bán vào chiều 20/3. Album gồm 14 ca khúc mới, xoay quanh các chủ đề về bản sắc, nỗi nhớ và những cung bậc cảm xúc phổ quát của tình yêu đậm sâu./.