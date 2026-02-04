Việt Nam-Trung Quốc trao đổi sâu về các ưu tiên chính sách tài chính khu vực

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và Trung Quốc đã trao đổi sâu về các ưu tiên chính sách tài chính khu vực, đồng thời đặt nền tảng phối hợp cho giai đoạn APEC 2026-2027.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Liao Min đã trao đổi về các ưu tiên của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026 do Trung Quốc làm chủ nhà.

Phía Trung Quốc cho biết các chủ đề năm APEC 2026 được thiết kế bám sát các ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế trong nước; đồng thời, phản ánh những vấn đề chung của khu vực.

Theo đó, Trung Quốc xác định bốn trọng tâm lớn cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026, gồm: chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình; phát triển tài chính cho hạ tầng số; mở rộng cơ hội và khả năng tiếp cận tài chính cho mọi người; và thúc đẩy đối thoại với các tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Các trọng tâm này hướng tới mục tiêu vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa nâng cao tính bao trùm và bền vững của hệ thống tài chính khu vực.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Việt Nam và Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức tương đồng trong quá trình xây dựng và điều hành chính sách tài chính-ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là yêu cầu tìm kiếm và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã chia sẻ quan điểm và cách tiếp cận của Bộ Tài chính Việt Nam đối với từng chủ đề ưu tiên mà Trung Quốc đề xuất, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chính sách tài khóa trong việc hỗ trợ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên thống nhất đánh giá Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC là diễn đàn quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, hình thành các sáng kiến hợp tác tài chính mang tính dài hạn cho khu vực.

Với vai trò là nước chủ nhà APEC 2026, ông Liao Min cũng đã đưa ra một số gợi ý đối với Bộ Tài chính Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2027.

Hai Thứ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tính kế thừa, nhất quán trong lộ trình hợp tác tài chính APEC, đồng thời gắn chặt các chủ đề thảo luận với ưu tiên chiến lược phát triển của mỗi nền kinh tế thành viên.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc trong công tác tổ chức Tiến trình APEC 2026 và khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động APEC năm 2026.

Bộ Tài chính Việt Nam cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng các chủ đề ưu tiên của APEC 2027 phản ánh đầy đủ các định hướng chiến lược quốc gia, phù hợp với các nghị quyết trụ cột của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với Kế hoạch Incheon về lộ trình hợp tác tài chính APEC giai đoạn 5 năm.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã có các buổi làm việc kỹ thuật với Bộ Tài chính Trung Quốc và Ban Thư ký APEC nhằm trao đổi kinh nghiệm về nội dung chuyên môn và công tác tổ chức, thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vai trò nước chủ nhà APEC 2027.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 4-5/2/2026, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đoàn công tác sẽ tham gia các phiên làm việc chính thức của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2026./.

