Mirae Asset được CIC vinh danh tổ chức tài chính xuất sắc, tiêu biểu trong 2025

Chiều 30/1, Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) vinh dự được Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vinh danh là một trong 24 tổ chức tín dụng xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động thông tin tín dụng năm 2025.

Danh hiệu được trao tại Hội nghị sơ kết đề án phát triển CIC đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2025.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động thông tin tín dụng trong năm 2025, đồng thời đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án phát triển CIC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong khuôn khổ hội nghị, CIC đã công bố Quyết định vinh danh 24 tổ chức tín dụng xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện hoạt động thông tin tín dụng. Việc Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) là một trong những tổ chức tín dụng được ghi nhận trong nhóm tiêu biểu này đã thể hiện nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc tuân thủ nghiêm túc quy định của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo chất lượng dữ liệu báo cáo, cũng như chủ động phối hợp chặt chẽ với CIC trong suốt quá trình hoạt động.

Tài chính Mirae Asset được vinh danh là một trong 24 tổ chức tín dụng xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động thông tin tín dụng năm 2025. (Nguồn: Vietnam+)

Chia sẻ tại hội nghị, Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Quản lý rủi ro của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam), nhấn mạnh vai trò then chốt của thông tin tín dụng đối với hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng: “Là một công ty tài chính tiêu dùng, chúng tôi xác định thông tin tín dụng chính là ‘huyết mạch’ để duy trì hoạt động cấp tín dụng, ảnh hưởng trọng yếu đến sức khỏe của doanh nghiệp.”

Ông Vũ Tuấn Anh đánh giá cao sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của CIC trong quá trình triển khai các yêu cầu mới, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi sản phẩm và hệ thống.

Đồng thời, ông cũng chia sẻ về định hướng vận hành và trách nhiệm dữ liệu trong kỷ nguyên số, khẳng định: “Mirae Asset hiểu rằng "Dữ liệu chỉ có giá trị khi nó Chính xác và Minh bạch."

Chúng tôi không chỉ coi mình là người sử dụng dữ liệu, mà còn là người có trách nhiệm xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đó. Mirae Asset cam kết luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình báo cáo số liệu đầu vào, đảm bảo tính “Đúng-Đủ-Sạch-Sống” cho kho dữ liệu quốc gia.

Hơn thế nữa, nhờ nền tảng dữ liệu minh bạch và đầy đủ từ CIC, chúng tôi tự tin hơn trong việc mở rộng tín dụng đến các nhóm khách hàng yếu thế, khách hàng vùng sâu vùng xa - những người ít có cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng.

Đây chính là cách thiết thực nhất để Mirae Asset cùng với CIC và Ngân hàng Nhà nước hiện thực hóa chiến lược Tài chính toàn diện và góp phần đẩy lùi tín dụng đen.”

Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Quản lý rủi ro của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) chia sẻ.

Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 2010.

Sau 15 năm hoạt động, công ty hiện đang phục vụ hơn 4 triệu khách hàng, với mạng lưới hơn 25.000 điểm bán (POS) trên toàn quốc.

Tài chính Mirae Asset luôn kiên định với mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn, hợp pháp, thông qua việc không ngừng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chuẩn mực quản trị và đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững của ngành tài chính Việt Nam./.