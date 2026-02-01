Bitcoin xuyên thủng mốc 80.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025

Trong phiên 31/1, đồng bitcoin lao dốc xuống dưới mức 80.000 USD và chạm ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 4/2025 như một phần của đợt giảm giá diện rộng đối với các tài sản kỹ thuật số.

Tại New York, đồng bitcoin đã giảm 10% xuống mức 75.709,88 USD. Đồng ether, tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai, giảm tới 17% giá trị và đồng solana có thời điểm cũng giảm hơn 17%.

Theo dữ liệu từ đơn vị cung cấp dữ liệu tài sản kỹ thuật số CoinGecko, đợt bán tháo này đã khiến thị trường tiền mã hóa bốc hơi khoảng 111 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Đồng USD đã suy yếu trong phần lớn tháng 11/2026 khi các nhà đầu tư ngày càng cảnh giác với rủi ro chính sách từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng diễn biến này vẫn ít có tác dụng trong việc vực dậy tâm lý thị trường tiền mã hóa.

Bên cạnh đó, thị trường bitcoin đã không có phản ứng đáng kể nào trong đợt tăng giá kỷ lục của vàng cũng như không thu hút được dòng vốn đổ vào sau đợt đảo chiều mạnh mẽ của giá vàng và bạc trong phiên cuối tuần.

Việc trì hoãn các quy định mới về cấu trúc thị trường Mỹ cho lĩnh vực tiền mã hóa cũng đã làm giảm sức hấp dẫn đối với các tài sản kỹ thuật số.

Chuyên gia Louis Navellier tại công ty quản lý đầu tư Navellier & Associates nhận định bạc và vàng đã trở thành phương tiện cho những nhà đầu tư lo ngại về các loại tiền pháp định.

Sự vắng bóng lực mua đang đặt ra những câu hỏi mới về vai trò của đồng bitcoin trong các danh mục đầu tư rộng lớn hơn. Từng được quảng bá vừa là công cụ đầu tư theo đà tăng trưởng, vừa là hàng rào chống lại sự mất giá tiền tệ, đồng tiền kỹ thuật số đang gặp khó khăn trong việc thực hiện cả hai chức năng trên.

Dòng vốn rút ròng khỏi các quỹ ETF giao ngay vẫn tiếp diễn, các rủi ro địa chính trị đã không kích hoạt được nhu cầu mua và dòng vốn trú ẩn an toàn truyền thống vẫn tập trung vào kim loại và tiền mặt./.

Giá bitcoin chạm đáy của hai tháng Một số nhà giao dịch cảnh báo bitcoin có thể chịu thêm áp lực nếu ngưỡng hỗ trợ tâm lý 80.000 USD/BTC bị xuyên thủng, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản cuối tuần thường mỏng hơn.