Giá bitcoin chạm đáy của hai tháng

Bitcoin lao dốc trong phiên sáng 30/1 tại thị trường châu Á, rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2025, khi tâm lý thận trọng gia tăng và dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ. Diễn biến này cũng làm dấy lên thêm hoài nghi về vai trò “vàng kỹ thuật số” của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Cụ thể, tại Singapore, giá bitcoin có thời điểm giảm 3,9% xuống 81.102 USD/BTC, mức thấp nhất kể từ ngày 21/11/2025. Đà bán tháo tăng tốc từ tối 29/1, khiến bitcoin hiện có giá trị thấp hơn 34% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10.

Đáng chú ý, 12 quỹ ETF bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận ba tháng liên tiếp bị rút vốn ròng. Nếu xu hướng này duy trì đến hết tháng 1/2026, đây sẽ là chuỗi rút vốn dài nhất kể từ khi các sản phẩm này ra mắt vào năm 2024. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, tổng giá trị vốn rút ròng trong giai đoạn trên lên tới khoảng 4,8 tỷ USD.

Đà suy yếu của bitcoin diễn ra trái ngược với đà tăng mạnh gần đây của vàng và các kim loại quý khác, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng khiến nhà đầu tư ưu tiên các kênh trú ẩn truyền thống và thận trọng hơn với tài sản rủi ro như tiền mã hóa.

Đáng chú ý, nếu đo giá trị bitcoin theo vàng, đồng tiền này đã giảm khoảng 60% so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối năm 2024, qua đó làm lung lay lập luận rằng bitcoin có thể đóng vai trò như một hàng rào phòng ngừa rủi ro tương tự vàng.

Dòng vốn rút ra cũng được phản ánh qua các sản phẩm của quỹ đầu tư khổng lồ BlackRock. Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) – từng được xem là một trong những đợt ra mắt ETF thành công nhất – hiện đã bị quỹ ETF vàng của chính BlackRock vượt lên về quy mô tài sản quản lý.

Một số nhà giao dịch cảnh báo bitcoin có thể chịu thêm áp lực nếu ngưỡng hỗ trợ tâm lý 80.000 USD/BTC bị xuyên thủng, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản cuối tuần thường mỏng hơn, khiến biến động có thể bị khuếch đại./.

