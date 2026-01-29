Deutsche Bank đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 11 tỷ USD bất chấp bê bối nghi rửa tiền

Ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank vừa công bố mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục 9,7 tỷ euro (11,6 tỷ USD) trong năm 2025.

Kết quả kinh doanh ấn tượng này được ghi nhận ở tất cả các bộ phận, bất chấp việc ngân hàng đang đối mặt với một cuộc điều tra mới về nghi vấn rửa tiền.

Theo báo cáo công bố ngày 29/1, lợi nhuận trước thuế của Deutsche Bank đã tăng 84% so với năm 2024, thời điểm lợi nhuận bị sụt giảm do các chi phí pháp lý liên quan đến một vụ thâu tóm phức tạp. Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông đạt 6,1 tỷ euro, cao hơn gấp hai lần so với năm trước. Tổng doanh thu của ngân hàng cũng tăng 7%, đạt mức 32,1 tỷ euro.

Các mảng kinh doanh chủ chốt, bao gồm ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản, đều ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ.

Tổng giám đốc điều hành (CEO) Christian Sewing khẳng định ngân hàng đã hoàn thành tất cả các mục tiêu tài chính đề ra cho năm 2025. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc nhất cho giai đoạn chiến lược tiếp theo, với mục tiêu đưa Deutsche Bank trở thành "nhà vô địch châu Âu."

Báo cáo tài chính tích cực được đưa ra chỉ một ngày sau khi các công tố viên và cảnh sát Đức tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt và văn phòng tại Berlin để điều tra các nghi vấn liên quan đến tội danh rửa tiền.

Tờ nhật báo Sueddeutsche Zeitung tiết lộ cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch giữa ngân hàng và những công ty có liên hệ với tỷ phú Nga Roman Abramovich. Hiện tại, các công tố viên chưa xác nhận danh tính cụ thể của các đối tượng bị nhắm tới.

Vụ việc này được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực khôi phục uy tín của Deutsche Bank sau hàng loạt bê bối trong những năm gần đây. Ngân hàng này đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, chuyển hướng tập trung sang mảng ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp, sau khi chiến lược mở rộng sang mảng ngân hàng đầu tư vào đầu những năm 2000 đã gây ra nhiều hệ lụy./.

Đức điều tra Deutsche Bank với nghi ngờ rửa tiền liên quan đến tỷ phú Nga Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022.