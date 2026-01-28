Tín dụng 2026: Ngân hàng tập trung vào chất lượng thay vì quy mô

Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với năm 2025, khi dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt mức cao kỷ lục so với GDP. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tín dụng theo hướng thận trọng, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, tiêu dùng và những ngành tạo giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế.

Ngân hàng định hướng tăng trưởng chất lượng

Ngân hàng Nhà nước đã thông báo chỉ tiêu tín dụng cho năm nay là tăng trưởng 15%, tương đương với việc bơm vào nền kinh tế 2,8 triệu tỷ đồng. Đây là mức tăng tương đương với chỉ tiêu tín dụng năm 2025 nhưng với xu hướng tăng trưởng chậm lại, phản ánh sự cần thiết phải kiểm soát dòng vốn chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh tín dụng đã tập trung quá nhiều vào bất động sản và lãi suất tăng mạnh, việc tăng trưởng tín dụng chậm lại và kiểm soát chặt chẽ được đánh giá là tín hiệu tích cực để duy trì sự ổn định vĩ mô.

Tuy nhiên, theo phân tích của tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ, mức tăng trưởng tín dụng 19% của năm 2025 cần được nhìn nhận thận trọng. Theo ông Nghĩa, trong mức tăng này, khoảng 1,2 triệu tỷ đồng là vốn từ Kho bạc Nhà nước gửi ngược lại hệ thống ngân hàng, khiến tăng trưởng tín dụng thực tế chỉ vào khoảng 16%.

Trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, với mục tiêu đảm bảo dư nợ tín dụng trong ba tháng đầu năm không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm. Một yêu cầu đáng chú ý khác là dư nợ cho vay bất động sản của mỗi ngân hàng không được tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.

Đây là bước đi nhằm hạn chế rủi ro từ thị trường bất động sản đang có dấu hiệu nóng lên. Đặc biệt, trong năm 2025, dư nợ cho vay bất động sản đã tăng mạnh, đạt mức 34% so với cuối năm 2025, chiếm gần 25% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Trong bối cảnh các ngân hàng phải đối mặt với áp lực về tăng trưởng tín dụng, việc duy trì sự ổn định và kiểm soát rủi ro là yếu tố quan trọng.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho rằng việc tập trung vào chất lượng tín dụng thay vì chỉ chạy theo quy mô tăng trưởng là tín hiệu tích cực cho thị trường. Với hệ thống ngân hàng, nếu tăng trưởng tín dụng quá nhanh sẽ kéo theo rủi ro hệ thống, đặc biệt là nợ xấu. Điều này sẽ gây áp lực lên lãi suất, tỷ giá và lạm phát, làm gia tăng bất ổn vĩ mô.

Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tái cấu trúc danh mục cho vay của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, tại VPBank, tỷ trọng tín dụng bất động sản đã giảm từ mức 40,5% trong năm 2024 xuống còn 35,8% vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này cũng giảm còn 20,4%.

Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tái cấu trúc danh mục cho vay của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, để giảm thiểu rủi ro. (Ảnh: Vietnam+)

Tương tự, Techcombank cũng đã thực hiện các bước điều chỉnh chiến lược tín dụng của mình. Đến cuối năm 2025, tỷ trọng cho vay bất động sản trong nhóm khách hàng doanh nghiệp của Techcombank giảm từ 61% xuống 56%, và tỷ trọng cho vay bất động sản trong toàn bộ danh mục tín dụng giảm từ 33% xuống còn 31%.

Định hướng tín dụng của các ngân hàng trong năm 2026

Bên cạnh việc điều chỉnh danh mục tín dụng, hệ thống ngân hàng cũng đang đối mặt với vấn đề về chênh lệch huy động và cho vay vốn trung, dài hạn. Hiện nay, tỷ lệ cho vay trung, dài hạn của các ngân hàng đã lên tới 47%, trong khi huy động vốn trung, dài hạn chỉ chiếm 20%. Khoảng chênh lệch lên tới 5 triệu tỷ đồng, khiến vấn đề rủi ro thanh khoản và rủi ro kỳ hạn trở thành yếu tố cần được quản lý chặt chẽ.

Trong năm 2026, các ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các chiến lược tập trung vào chất lượng tín dụng, thay vì chỉ chạy theo con số tăng trưởng.

TPBank là một ví dụ điển hình khi tiếp tục duy trì chiến lược phát triển ngân hàng số, tối ưu hóa mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ rằng ngân hàng sẽ tập trung vào các phân khúc khách hàng phù hợp với năng lực cốt lõi và tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

TPBank cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đặc biệt là trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế và quản trị dựa trên dữ liệu, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Đồng thời, TPBank sẽ tiếp tục chú trọng đến các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG), phát triển tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Giao dịch tại TPBank. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Techcombank, chiến lược tín dụng năm 2026 sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa. Ngân hàng đang dần giảm mức độ tập trung vào các khoản vay lớn và chuyển hướng mạnh mẽ sang phân khúc khách hàng cá nhân, đặc biệt là cho vay tín chấp.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Doanh nghiệp của Techcombank, cho biết danh mục tín dụng của ngân hàng đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực cho vay tín chấp, với mức tăng trưởng 248% trong năm 2025.

Ngoài ra, Techcombank cũng đang tập trung nhiều hơn vào nhóm khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, những phân khúc có nhu cầu vốn ổn định, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và khả năng phân tán rủi ro cao hơn so với các khoản vay lớn vào bất động sản.

Các chuyên gia cho biết tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 tiếp tục theo hướng thận trọng, có chọn lọc và gắn liền với kiểm soát rủi ro. Các ngân hàng sẽ phải điều chỉnh chiến lược tín dụng để hướng dòng vốn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng bền vững, như sản xuất, tiêu dùng và kinh tế xanh. Đồng thời, việc siết lại tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng nhằm hạn chế các yếu tố có thể gây bất ổn vĩ mô, đồng thời duy trì sự ổn định và phát triển bền vững cho nền kinh tế./.