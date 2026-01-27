Đồng Nai dự kiến đấu giá 24 khu đất trong năm 2026

Ngày 27/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, hiện đơn vị này đã rà soát, tổng hợp và xây dựng dự thảo kế hoạch; đồng thời lấy ý kiến, làm việc với các đơn vị để thống nhất danh mục các khu đất sẽ đưa ra đấu giá trong năm 2026.

Theo đó, dự kiến năm nay Đồng Nai đưa ra đấu giá 24 khu đất với tổng giá trị theo bảng giá đất khoảng 37.000 tỷ đồng. Trong đó có 8 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 đã được phê duyệt giá khởi điểm. Số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để tổ chức đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai kiến nghị tỉnh Đồng Nai cho phép thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định hiện hành với những khu đất đã đăng thông báo đấu giá năm 2025 nhưng chưa đấu giá thành công.

Đồng Nai giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại một số khu đất; có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các loại hình dự án phải lập chủ trương đầu tư khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục tham mưu việc xác định giá đất cụ thể; hướng dẫn lập chi phí khảo sát địa hình để Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai hoàn thiện dự toán trình thẩm định; có văn bản hướng dẫn về điều kiện, thành phần hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua danh mục thu hồi đất, làm cơ sở triển khai các bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ công tác đấu giá đất.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, năm 2025, đơn vị này đã đấu giá thành công 6 khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11.200 tỷ đồng; năm qua có một số khu đất đã đưa ra đấu giá nhưng không thành công.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị quỹ đất, xác định giá khởi điểm và thủ tục đầu tư; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 theo đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu, khi đưa các khu đất ra đấu giá ngành chức năng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Với 8 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai tiếp tục được đăng thông báo đấu giá, công khai thông tin theo quy định.

Trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia thì thực hiện giao đất cho nhà đầu tư theo quy định mới hiện nay; trường hợp không có nhà đầu tư thì rà soát, điều chỉnh phương án đấu giá phù hợp với giá đất và hệ số hiện hành, phấn đấu đưa 8 khu đất vào đấu giá ngay trong quý 1 này.

Các khu đất còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai tập trung nguồn lực, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ những khu đất đã cơ bản đủ điều kiện nhằm sớm đưa khu đất ra đấu giá. Quá trình đấu giá đất cần thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục, bảo đảm đúng pháp luật./.

