Giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM tăng tới hơn 20-30% trong năm 2025

Giá chung cư, đất nền tại các tỉnh, thành cả nước trong năm 2025 tiếp tục tăng “phi mã” và nhiều người dân thu nhập thấp sẽ khó có cơ hội sở hữu căn nhà.

Phía Bộ Xây dựng cũng cam kết sẽ kịp thời có các biện pháp đồng bộ để kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Chung cư, đất nền tăng giá “phi mã”

Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2025 và cả năm 2025 của Bộ Xây dựng vào chiều tối nay (ngày 16/1) cho thấy, về lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, trên cả nước có khoảng 579.718 giao dịch bất động sản thành công, bằng khoảng 107,7% so với năm 2024.

Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 138.025 giao dịch thành công (bằng khoảng 110% so với năm 2024). Lượng giao dịch đất nền có 441.693 giao dịch thành công (bằng khoảng 107% so với năm 2024).

Theo báo cáo của 24/34 địa phương (có 10 địa phương không có số liệu báo cáo), lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý IV/2025 vào khoảng 32.894 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 10.952 căn; nhà ở riêng lẻ 9.810 căn; đất nền 12.132 nền.

Lượng tồn kho bất động sản đối với cả 3 loại hình bất động sản là nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền đều có xu hướng tăng so với quý III/2025, trong đó lượng tồn kho nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 123,7 % so với quý III/2025; loại hình đất nền bằng khoảng 121,6 % so với quý III/2025.

“Như vậy, đối với loại hình nhà ở chung cư, trong 6 tháng đầu năm lượng tồn kho có xu hướng giảm nhưng đến 6 tháng cuối năm lượng tồn kho lại có xu hướng tăng trở lại. Đối với loại hình đất nền, trong 6 tháng cuối năm lượng tồn kho có xu hướng giảm so với 6 tháng đầu năm. Đối với với loại hình nhà ở riêng lẻ, lượng tồn kho có xu hướng tăng qua từng quý,” bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và tị trường bất động sản đánh giá.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý IV/2025, giá chung cư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn cơ bản ổn định và tiếp tục duy trì ở mức cao so với quý trước. Tuy nhiên, trong năm 2025, giá chung cư tăng từ 20-30% so năm 2024, trong đó một số khu vực tăng trên 40% so với năm 2024, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt mức 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm 2024 như: dự án Green Diamond có giá rao bán từ 130-170 triệu đồng/m²; dự án Richland Southern có rao bán giá từ 90-102 triệu đồng/m²; dự án Golden Park Tower có giá rao bán từ 110-124 triệu đồng/m²; dự án The Terra An Hưng có giá rao bán trung bình 80-91 triệu đồng/m2; dự án The Queen 360 Giải Phóng có giá rao bán trung bình 90-100 triệu đồng/m2;…

Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong quý IV/2025, giá chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ so với quý trước. Giá bán sơ cấp trung bình năm 2025 đạt 111 triệu đồng/m2, tăng 23% so với năm 2024 như: dự án Midtown Phú Mỹ Hưng đang có giá rao bán từ 118-150 triệu đồng/m²; dự án Riverpark Premier giai đoạn mới được rao bán trung bình 130-153 triệu đồng/m²;…

“Giá căn hộ chung cư tại các địa phương khác trong năm có xu hướng tăng tuy nhiên mức độ tăng thấp hơn so với thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong Quý IV/2025, giá căn hộ chung cư duy trì giá ổn định, một số khu vực có giá tăng nhẹ so với quý trước. Trong năm 2025, giá chung cư tăng từ 10-15% so với năm 2024,” bà Hằng nhìn nhận.

Trong năm 2025, giá chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 20-30% so năm 2024. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Phía Bộ Xây dựng cũng cho rằng giá đất nền phát triển theo dự án trên thị trường thứ cấp tại các địa phương nhìn chung vẫn có xu hướng tăng, trong đó tập trung tại khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ, vị trí trung tâm và thông tin quy hoạch rõ ràng. Trong năm 2025, giá đất nền tăng từ 20-25% so với năm 2024.

Dẫn chứng, tại thành phố Hà Nội, giá đất nền tại một số vị trí, khu vực: Hòa Lạc Premier Residence có giá trung bình 37,1 triệu đồng/m2, Cienco 5 Mê Linh có giá trung bình 51,2 triệu đồng/m2; Lideco có giá trung bình 169,9 triệu đồng/m2, Tân Việt Tower có giá trung bình 87,8 triệu đồng/m2, Khu đô thị Nguyên Khê có giá trung bình 149,2 triệu đồng/m2.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá đất nền tại một số vị trí, khu vực như: tái định cư Bình Khánh có giá trung bình 60 triệu đồng/m2, Nam Hùng Vương có giá trung bình 97,8 triệu đồng/m2; Nam Rạch Chiếc có giá trung bình 178,9 triệu đồng/m2, An Phú Tây có giá trung bình 39,1 triệu đồng/m2.

Tăng thêm nguồn cung và siết chặt, quản lý bất động sản

Đưa ra nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Xây dựng kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản và nhà ở trên cả nước, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội; hướng dẫn các địa phương xác định số lượng nhà ở xã hội hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản trên thị trường; nghiên cứu, xây dựng trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong giai đoạn mới”.

Nhấn mạnh sẽ tiếp tục đôn đốc các Bộ ngành, địa phương cập nhật, chuẩn hóa thông tin dữ liệu lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cũng xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ và kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương với các cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế và tài chính.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tăng thêm nguồn cung bất động sản và siết chặt quản lý giá bất động sản. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

“Bộ Xây dựng thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường bất động sản, kịp thời có các biện pháp đồng bộ để kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững,” bà Hằng khẳng định.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp thực hiện chia sẻ, kết nối, cung cấp các thông tin, dữ liệu lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định; Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có các văn bản hướng dẫn quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất… để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá đất, tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát giá đất và quy định về thu tiền sử dụng đất bảo đảm phù hợp với pháp luật đất đai, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là thu nhập của người dân…

Các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các dự án bất động sản, nhà ở đang tồn đọng hoặc chậm triển khai, tạo điều kiện tăng nguồn cung nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, góp phần ổn định mặt bằng giá và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản…/.

