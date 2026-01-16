Sau 54 lần điều chỉnh, giá xăng dầu cuối năm 2025 đã giảm 6-17% so với đầu năm

Trong năm 2025, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ trong năm 2025 , với số lần tăng-giảm đan xen. Đến kỳ điều hành ngày 31/12/2025, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 6% đến hơn 17% so với đầu năm, góp phần giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp, trong đó xăng E5RON92 giảm 8,07%, xăng RON95-III giảm 8,82%, dầu diesel giảm 8%, dầu madut giảm sâu nhất 17,11%.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 16/1 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m³/tấn, bảo đảm yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định. Công tác điều hành giá xăng dầu trong năm 2025 được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới.

Song song với điều hành giá, công tác chấn chỉnh hệ thống phân phối xăng dầu được tăng cường. Trong năm 2025, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy xác nhận của 01 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối, tước giấy xác nhận của 08 thương nhân phân phối khác; xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 thương nhân phân phối không đủ điều kiện kinh doanh.

Đến hết năm 2025, cả nước có 26 thương nhân đầu mối xăng dầu mặt đất, 5 thương nhân nhiên liệu bay và 252 thương nhân phân phối, góp phần lành mạnh hóa thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định trong bối cảnh nhiều khó khăn, đồng thời khẳng định công tác điều hành giá xăng dầu năm 2025 đã được thực hiện đúng quy định, bám sát giá thế giới, tạo sự đồng thuận trong hệ thống kinh doanh xăng dầu và góp phần duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, như việc một số thương nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, chưa đáp ứng kế hoạch tổng nguồn tối thiểu được phân giao; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số thời điểm, địa bàn chưa thực sự đồng bộ.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh yêu cầu trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ, đồng thời điều hành giá phải bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội. Bộ sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 01/6/2026, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động nguồn hàng, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong điều hành, nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia với mục tiêu chuẩn hóa dữ liệu quản lý, theo dõi sát tình hình nguồn cung, sản lượng và hệ thống phân phối xăng dầu trên phạm vi cả nước; hỗ trợ công tác điều hành, dự báo thị trường, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý nhà nước./.

Quỹ bình ổn xăng dầu trích lập từ 27 doanh nghiệp đang dư hơn 5.600 tỷ đồng Toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) sẽ được sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước.