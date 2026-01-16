Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa và điện dịp Tết Bính Ngọ

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 271/BCT-KHTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết.

Các đơn vị trực thuôc Bộ thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn ra Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố;

Bộ Công Thương cũng nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không cổ xúy các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị tăng cường quản trị, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức, phân công trực Tết, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế trong tình hình mới và đổi mới an ninh năng lượng quốc gia.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, tăng tốc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2026 và nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa và điện

Lãnh đạo Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết; bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp chỉ đạo các địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu và vùng xa; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục và đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Huỳnh Thanh Sử kiểm tra hàng hoá phục vụ Tết nguyên đán Bính Ngọ ở siêu thị Lotte Mart Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đơn vị này cũng được giao phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương mại điện tử, niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết; chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu tăng cao;

Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường vận chuyển, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại khác.

Bộ Công Thương cũng giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với các đơn vị (EVN, NSMO…) triển khai các nhiệm vụ về đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có trách nhiệm chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động chỉ đạo, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật về cạnh tranh; phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin kịp thời, đầy đủ các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Siết chặt quản lý thị trường, ưu tiên nguồn hàng cho vùng thiên tai dịp Tết Các địa phương đang triển khai giải pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và tổ chức các chuyến hàng lưu động đến vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai.