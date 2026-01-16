Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 162,8 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (16/1), giá vàng trong nước không có biến động so với phiên trước, trong khi tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 160-162,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp cùng đi ngang so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 159,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 158-161 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.602 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 146,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.131 đồng/USD, giảm 4 đồng so với ngày 15/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng có mức giảm tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.057-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.067-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.087-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.070-26.387 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trước sức ép của đồng USD Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.614,93 USD/ounce; giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 giảm 0,3% xuống 4.623,70 USD/ounce.